FERRARI (PD) * TUTELA DONNE VITTIME DI VIOLENZA: « QUANDO HA INTENZIONE LA GIUNTA DI NOMINARE IL COMITATO? »

La consigliera del Partito Democratico Sara Ferrari ha depositato un’interrogazione alla Giunta per chiedere conto della mancata convocazione e della mancata nomina del Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza.

Tale comitato, previsto dalla legge provinciale sugli “Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime”, è lo strumento principale a partire dal quale si è costruito negli anni l’intero sistema trentino di contrasto alla violenza contro le donne, che viene studiato e preso ad esempio nel paese, ma che oggi rischia di essere smantellato pezzo a pezzo.

Questo è il tavolo a cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati che in diverso modo si occupano del problema, è il luogo dove si confrontano, condividono le informazioni, promuovono le azioni coordinate per intervenire con efficacia.

“Dall’insediamento della nuova Giunta provinciale – scandisce Sara Ferrari – il Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza non risulta mai essere stato convocato, né nella sua attuale composizione, e neppure in una nuova che l’assessora competente avrebbe potuto prevedere con specifica delibera”. Una mancanza amministrativa che stona notevolmente con le dichiarazioni della stessa assessora Segnana, che sempre si è detta attenta alla piaga della violenza alle donne.

“Se anche la nuova l’assessora crede davvero che il tema della violenza debba essere affrontato con concretezza e priorità, spero colga prontamente l’occasione per recuperare il tempo perduto – conclude l’ex assessora alle pari opportunità – magari ripensando anche alla miope decisione di chiudere i percorsi di educazione alla relazione di genere, che nelle scuole trentine venivano da organizzati proprio come primo strumento di prevenzione per insegnare alle ragazze e ai ragazzi a relazionarsi tra loro in maniera corretta e rispettosa”.