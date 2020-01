COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * PISTA CICLOPEDONALE: « INIZIERANNO IL 10 GENNAIO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BY-PASS »

Iniziano il 10 gennaio i lavori di realizzazione del by-pass della pista ciclopedonale sul Garda, chiamato ad aggirare il tratto interessato lo scorso 19 novembre dalla frana che lo ha reso inagibile, nei pressi dell’hotel Baia Azzurra. I lavori dureranno (salvo imprevisti o maltempo) un mese.

La soluzione, che sarà realizzata dal Servizio opere stradali e ferroviarie della Provincia, è l’esito di un confronto con i Comuni di Arco, di Riva del Garda e di Nago-Torbole, con la Comunità Alto Garda e Ledro e con il Servizio bacini montani. Sostanzialmente, prevede un nuovo tratto ciclopedonale che consentirà di ripristinare il collegamento interrotto dalla frana mantenendo il transito di biciclette e pedoni discosto dal luogo della frana.

Questo in attesa dell’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa, e in considerazione dell’elevata frequentazione della ciclopedonale lungo il lago, che la frana ha completamente interrotto.