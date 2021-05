FEDERCASSE * PANDEMIA: « OLTRE 150 LE BCC – CASSE RURALI – CASSE RAIFFEISEN PRONTE A SOMMINISTRARE VACCINI AI PROPRI DIPENDENTI, RACCORDO CON IL COMMISSARIAO ANTICOVID

Sono oltre 150 le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen (BCC) che hanno manifestato la disponibilità a somministrare i vaccini ai propri dipendenti che lo vorranno.

L’iniziativa “Le BCC per le vaccinazioni delle comunità” – promossa da Federcasse e dalle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo – trae origine dal Verbale di accordo sottoscritto il 22 marzo scorso e si inserisce nel quadro delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, allegate al Protocollo nazionale 6 aprile 2021 per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro.

L’elenco delle BCC che hanno prontamente espresso la disponibilità a offrire il proprio contributo all’attività urgente di sanità pubblica, nell’ambito del “Piano strategico nazionale per la vaccinazione”, era stato inviato il 1 aprile scorso alla struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

In questi giorni, secondo le indicazioni ricevute dalla struttura del Commissario, le BCC interessate stanno inoltrando la propria disponibilità alle Aziende Sanitarie territoriali.

Sulla base delle indicazioni che verranno fornite nei diversi territori, le banche mutualistiche di comunità, potranno organizzare la vaccinazione dei propri dipendenti che lo vorranno nel momento in cui le dosi diverranno disponibili.