FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * FERROVIA: « VIA BRIAMASCO, DISAGI AI CITTADINI CAUSATI DALLE BARRIERE ANTIRUMORE »

10:48 - 11/02/2022

Raccogliamo il disappunto di alcuni residenti della zona di via Briamasco, i quali lamentano un notevole incremento del rumore a seguito del posizionamento delle nuove barriere lungo i binari prospicienti l’immobile di Trento Expo. In quel tratto infatti, risulta incomprensibile il posizionamento delle barriere esclusivamente a beneficio dello stadio Briamasco e degli immobili presenti su via Castelbarco.

Tale situazione favorisce un rimbalzo delle onde sonore prodotte dai treni di passaggio, proprio verso le case di via Briamasco e delle zone limitrofe.

Auspichiamo che l’Assessore alla mobilità del Comune di Trento Facchin, da noi già informato in merito a questo problema, possa sollecitare RFI al posizionamento delle barriere antirumore anche dall’altro lato della ferrovia nel tratto in oggetto.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.