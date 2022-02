FBK E ORDINE MEDICI TRENTO * COVID: « L’ORIGINE E L’EVOLUZIONE DEL VIRUS, VENERDÌ 4 MARZO IN DIRETTA STREAMING LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE DELL’AIFA GIORGIO PALÙ »

11.41 - lunedì 28 febbraio 2022

Venerdì 4 marzo la lectio magistralis del presidente dell’AIFA Giorgio Palù. L’evento, organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler e dall’Ordine dei Medici di Trento, si potrà seguire in diretta streaming su Youtube.

L’origine e l’evoluzione del virus SARS-CoV-2, la funzione di geni virali e alcuni connessi meccanismi di patogenesi, la prevenzione e la terapia della COVID-19.

Sono questi gli argomenti di cui parlerà il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), Giorgio Palù, nella sua lectio magistralis “COVID-19: scienza o rappresentazione?”, in programma a Trento venerdì 4 marzo dalle ore 16.30.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler insieme all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Trento, sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube all’indirizzo:

La lectio magistralis sarà introdotta dai saluti istituzionali e dall’intervento di Massimo Pizzato (Università di Trento).

Giorgio Palù si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova e specializzato in Oncologia e in Patologia Generale presso l’Università di Pavia. Ha sviluppato le sue competenze principalmente nel campo della terapia anti tumorale ed antimicrobica.

In particolare si è dedicato all’approfondimento delle patologie derivanti da agenti di infezioni a trasmissione sessuale, delle malattie infettive sia acute che croniche, della terapia di infezioni virali e batteriche resistenti agli antimicrobici, della terapia genica con l’impiego di cellule staminali, dello studio del microbioma. Nella sua lunga carriera ha esercitato il primariato presso l’Azienda Ospedaliera dell’Università di Padova.

È stato Research Associate presso l’Istituto dei Tumori “Jules Bordet” – Université Libre di Bruxelles e l’Institute of Cancer Research di Londra, nonché Visiting Professor presso le Università di Yale (Connecticut, USA), Harvard (Boston, Massachusetts, USA) e di Londra, dove ha condotto studi di Virologia clinica e molecolare. Professore emerito di Microbiologia e Virologia presso l’Università di Padova, attualmente è anche Adjunct Professor di Neuroscienze e Biotecnologie presso l’Università di Temple (Philadelphia, Pennsylvania, USA). Autore di oltre 600 pubblicazioni scientifiche, a cui si aggiungono una trentina di trattati e volumi, è past President e membro delle Società Italiana ed Europea di Virologia e Fellow della European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Nel dicembre 2020 è stato nominato Presidente dell’ AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco.