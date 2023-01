GDF – BRESCIA * TRAFFICO INTERNAZIONALE STUPEFACENTI: « ESEGUITE 43 MISURE CAUTELARI IN ITALIA E ALL’ESTERO, SEQUESTRATI 4 MILIONI »

07.07 - giovedì 26 gennaio 2023

Nel corso della notte, il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO) e il Nucleo di polizia economico finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione, in Italia, Albania ed altri Paesi europei, a 43 misure cautelari personali ed al sequestro preventivo di oltre 4 milioni di euro in relazione ad una più ampia indagine in materia di traffico di stupefacenti.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa del Procuratore della Repubblica di Bergamo, che si terrà alle ore 12:30 presso il palazzo di Giustizia, in collegamento con l’Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l’Autorità giudiziaria albanese.