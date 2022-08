EUREGIOLAB: “GIORNATA DEL TIROLO” DEFRANCESCO (PAT), « AL VIA IL PROGETTO “BIOLOGIA MOLECOLARE NEUROCOVID”, COORDINATO CON APSS – CENTRO RICERCA EURAC – UNIVERSITÀ MEDICINA INNSBRUCK »

19.22 - domenica 21 agosto 2022

Il tema della salute al centro dell’EuregioLab, in vista di una maggiore cooperazione transfrontaliera in ambito sanità. Oggi la ‘Giornata del Tirolo’. Forum Europeo di Alpbach: nella giornata di apertura protagonista l’Euregio.

Da dieci anni l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino organizza la “Giornata del Tirolo” nell’ambito del Forum Europeo Alpbach, che si propone come luogo di incontro e vetrina nel panorama della ricerca internazionale. La Giornata di oggi è coincisa proprio con l’apertura del Forum e il programma ha previsto nel corso della mattinata, dopo la Santa messa e la sfilata tradizionale, con la banda locale e il saluto a salve degli Schützen di Alpbach, seguiti dai saluti istituzionali e da interventi sul tema “Salute e Regionalità: Scienze della vita nell’Euregio”, ospitati presso il centro congressi della cittadina austriaca.

Presenti all’evento il presidente dell’Euregio nonché della Provincia autonoma di Trento, la vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e il capitano del Tirolo Günther Platter, che hanno sottolineato come la salute sia fattore chiave per un Euregio sostenibile. Il presidente dell’Euregio ha evidenziato che dopo due anni di grande emergenza appare sempre più importante interrogarsi sul ruolo che può avere la collaborazione transfrontaliera nel settore della Sanità. La pandemia ha mostrato come sia stato fondamentale collaborare tra territori, per questo motivo la scelta dell’EuregioLab 2022 e la sua attenzione rivolta a bambini e adolescenti – la fascia di età che maggiormente ha subito le conseguenze della pandemia – risulta particolarmente significativa. Il tema della sanità è stato affrontato anche nel corso delle ultime due riunioni della Giunta Euregio: il presidente del GECT ritiene infatti fondamentale la creazione di un sistema sanitario che metta a fattore comune le eccellenze dei tre territori, sotto il profilo strutturale, tecnologico e organizzativo, in un’ottica di miglioramento degli esiti, ma anche di consolidamento e ampliamento delle competenze e dei servizi. Per questo l’EuregioLab può considerarsi un tassello vincente per realizzare uno sforzo coordinato e multisettoriale di tutti gli attori coinvolti.

L’incontro di oggi rappresenta dunque il primo passo di una intensa collaborazione, un momento iniziale per la definizione degli aspetti da approfondire e le modalità di lavoro da attuare nei prossimi mesi. Nel dettaglio, le tematiche proposte in questa prima fase sono state: la salute mentale di bambini e adolescenti, il rapporto tra salute e nutrizione, la prevenzione sanitaria. Ad Alpbach erano presenti anche Il segretario generale dell’Euregio Marilena Defrancesco e alcuni rappresentanti dell’ufficio Innovazione e ricerca del Dipartimento Salute della Provincia autonoma di Trento e di FBK.

Per quanto riguarda il Trentino vanno anche ricordati i finanziamenti per i progetti di ricerca, quali, ad esempio il progetto “Biologia molecolare del Neurocovid” coordinato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino che vede come partner il centro di ricerca Eurac e l’Università di medicina di Innsbruck. Ma anche il progetto Euregio Ambiente, Cibo e Salute-Environment, Food and Health (EFH) coordinato dalla Fondazione Mach e partecipato da ben nove istituzioni diverse e sempre finanziato da Euregio, che mira a contrastare le malattie croniche, quali l’obesità e il sovrappeso per favorire la buona salute. Tutti temi che si inseriscono a pieno titolo nell’ambito dei focus scelti per la discussione di oggi.

Il segretario generale dell’Euregio, Marilena Defrancesco, ha evidenziato che l’apertura del Forum di Alpbach, nella Giornata del Tirolo, è un appuntamento molto importante per l’Euregio: “E’ un contesto nel quale molti giovani si ritrovano, con la possibilità di confrontarsi e di conoscere il territorio e le peculiarità di Euregio. L’abbiamo visto anche nei giorni scorsi, grazie all’Accademia dell’Euregio, quando sessanta giovani hanno affrontato il tema dell’Autonomia, a 50 anni dal Secondo Statuto. Abbiamo verificato dalle loro parole che si è trattato di un’esperienza significativa e anche educativa per loro. Non a caso il motto che è stato scelto per la presidenza trentina è ‘L’Euregio è giovane'”, ha detto Defrancesco.

La vicepresidente e assessore alle politiche sociali della Provincia autonoma di Bolzano ha ricordato che il tema della messa in sicurezza dei servizi sanitari è importante anche in Alto Adige, soprattutto a causa, ma non solo, della pandemia. Gli anni della pandemia sono stati associati a restrizioni speciali, in particolare per i bambini e i giovani, nonché per gli anziani, ecco perché ora è importante analizzare quanto avvenuto ed apportare miglioramenti laddove è necessario. In questo ambito i tre territori dell’Euregio possono scambiarsi esperienze ed utilizzare sinergie, integrare gli studi dei partner in soluzioni locali e sviluppare così insieme nuove strategie.

Il capitano del Tirolo Platter ha sottolineato la necessità di rafforzare l’Euregio come luogo di formazione e di lavoro. La cooperazione nel settore sanitario è uno dei compiti più importanti per il board dell’Euregio e allo stesso tempo una delle maggiori sfide del futuro. “La salute è la nostra più grande risorsa: la pandemia ce ne ha resi tutti consapevoli. La Giornata del Tirolo di quest’anno è quindi giustamente incentrata sulla salute. Il punto è che in futuro non affronteremo solo il tema della pandemia insieme, ma considereremo anche il concetto di salute in tutte le sue sfaccettature: le misure preventive, le cure e la post-terapia. In Tirolo, Alto Adige e Trentino tutti possiamo beneficiare di una sinergia comune”, ha detto.

Organizzato dall’Ufficio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e dal Forum Europeo di Alpbach, EuregioLab è un ‘think tank’ temporaneo – costituito da esperti, decisori politici e rappresentanti dei gruppi di interesse dei tre territori – finalizzato alla riflessione su tematiche di rilievo per i territori stessi e i cittadini. Negli anni passati, l’EuregioLab si è occupato di trasporti, ambiente, ricerca e innovazione e di riforma dello Statuto. In linea con il tema della Giornata del Tirolo di quest’anno, i partecipanti all’EuregioLab 2022, individuati dai singoli territori, si sono confrontati per discutere ed elaborare insieme un catalogo di idee e proposte operative per il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in sanità. Un documento finale verrà poi presentato e condiviso con gli esecutivi e le amministrazioni dei tre territori entro la fine dell’anno.

Nell’ambito dell’appuntamento di oggi sono stati assegnati anche il Premio Euregio Giovani Ricercatori e il Premio Euregio Innovazione, mentre nei giorni scorsi è stata ospite dell’European Forum Alpbach l’Accademia dell’Euregio, a cui hanno partecipato giovani tra i 18 e i 35 anni. Al centro di incontri, riflessioni e workshop sono stati l’Autonomia e i cinquant’anni del Secondo Statuto.