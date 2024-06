CALZÀ E MANICA (PD) INTERROGAZIONE * HOTEL PALACE – RIVA DEL GARDA: «VENDITA DELLA QUOTA PUBBLICA, QUAL È LA POSIZIONE PAT?»

Oggetto: Hotel Lido Palace: 125 anni di turismo, bellezza e valore ma portati male

L’Hotel Lido Palace di Riva del Garda si avvicina a festeggiare il prossimo 21 giugno i 125 anni di attività con il bilancio in rosso.

Il bilancio del 2023 ha chiuso con 340 mila euro di perdite dopo che nel 2022 le perdite si erano attestate a 160 mila euro.

Le prospettive anche per quest’anno non sono positive, ci si attendono ancora perdite.

Il margine operativo lordo (Ebitda) dichiarato nel bilancio dell’Hotel è al 15 per cento, mentre nel settore oscilla tra il 20-25 per cento: questo dato incide direttamente sul valore del Lido Palace nella prospettiva dichiarata, nel rispetto della normativa statale sulle società partecipate dalle amministrazione pubbliche, di mettere in vendita la quota pubblica dell’Hotel.

La proprietà del Lido Palace infatti per il 51 per cento è ancora in mano pubblica, in capo a Lido di Riva del Garda srl a sua volta partecipata dal Comune di Riva del Garda e dalla Provincia di Trento tramite Trentino Sviluppo spa.

Gli investimenti e gli aumenti di capitale adottati negli scorsi anni non sembrano aver dato i rendimenti attesi mentre si prospettano nuove ingenti spese per acquistare un parcheggio adeguato alle necessità.

La gestione della struttura, ed il relativo bilancio, hanno sollevato molte critiche anche considerando che la crescita del settore alberghiero, dopo l’intermezzo della pandemia, è ripresa in maniera spedita, premiando il lavoro degli imprenditori turistici.

Considerando la necessità di rientrare nelle disposizioni della cosiddetta legge Madia sulle società partecipate che impone di mettere sul mercato le quote pubbliche della struttura