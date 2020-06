ESERCITO * ALTO ADIGE – OPERAZIONE “ STRADE SICURE “ : « IL 6° REGGIMENTO ALPINI SCHIERA IL PROPRIO PERSONALE A BOLZANO »

Dopo l’impiego dello scorso anno a Roma e Milano, in concorso alla Brigata Alpina Julia, il 6° reggimento Alpini assume la responsabilità del dispositivo in Alto Adige schierando proprio personale a Bolzano.

L’operazione “Strade Sicure” vede l’Esercito operare ininterrottamente da oltre 11 anni al fianco delle Forze dell’Ordine, divenendo ormai parte integrante del sistema di sicurezza nazionale. Inoltre, a conferma del loro ruolo strategico quale importante strumento al servizio della collettività, le Forze Armate sono impegnate dallo scorso mese di gennaio con tutte le energie e le risorse disponibili nell’ambito del “sistema Paese” per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID e fornire ogni giorno risposte concrete ad una situazione che ha colpito e stravolto le abitudini e lo stile di vita di tutte le famiglie italiane.

In tale quadro gli Alpini del 6° schierati in Alto Adige nell’ambito dell’operazione continueranno ad operare nella delicata missione al servizio della collettività ed in supporto alla Protezione Civile ed alle altre Istituzioni.