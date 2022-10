EL MUNDO * ON. MELONI VIDEOMESSAGGIO ALLA CONVENTION DEL PARTITO SPAGNOLO VOX : « DA PUTIN INACCETTABILE IL TENTATIVO DI ANNESSIONE REGIONI » (VIDEO IN LINGUA SPAGNOLA, AL MINUTO 21.38)

14.18 - domenica 09 ottobre 2022

Venerdì era tutto aperto. Nella settimana più dura per Vox, con il licenziamento di Javier Ortega Smith da segretario generale, era nell’aria chi si sarebbe unito al partito e all’atto politico convocato a Madrid. Sabato è stata confermata con un video Giorgia Meloni, garante del partito di Abascal, dopo aver vinto le elezioni in Italia, e Vox ha rafforzato la sorpresa questa domenica annunciando che anche Donald Trump interverrà, telematicamente. La formazione verde aveva avuto contatti negli Stati Uniti con l’ambiente dell’ex presidente, che non era mai stato così direttamente coinvolto nella vita quotidiana della formazione spagnola. Vox non carica, appunto, di complessi, e nella chiusura di Viva22 fa spazio anche a Viktor Orbán, il leader ungherese, il più interrogato dall’Europa e il più vicino a Putin.

El viernes, todo estaba abierto. En la semana más dura para Vox, con la destitución de Javier Ortega Smith como secretario general, estaba en el aire quiénes se sumarían a la fiesta y acto político convocados en Madrid. El sábado, se confirmó a Giorgia Meloni, avalista del partido de Abascal con un vídeo tras ganar las elecciones en Italia, y Vox ha reforzado la sorpresa este domingo anunciando que también intenvendrá, telemáticamente, Donald Trump. La formación verde había tenido contactos en Estados Unidos con el entorno del ex presidente, que nunca se había implicado tan directamente en el día a día de la formació española. No carga Vox, precisamente, con complejos, y también hace hueco en el cierre del Viva22 a Viktor Orbán, el líder húngaro, el más cuestionado por Europa y el más cercano a Putin.