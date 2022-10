PAT * ASSOCIAZIONE “STELLA D’ORO“: FUGATTI: « GRAZIE AI VOLONTARI, UNO DEI PUNTI DI FORZA DELLA PROTEZIONE CIVILE TRENTINA CHE È MODELLO PER L’ITALIA »

13.41 - domenica 09 ottobre 2022

Fugatti: “Grazie ai volontari, uno dei punti di forza della protezione civile trentina che è modello per l’Italia”.Emergenza e soccorso, il presidente alla benedizione dei mezzi della “Stella d’oro” ad Ala. La Onlus un punto di riferimento H24 con 100 operatori e 1.320 interventi l’anno nel Basso Trentino.

“I mezzi inaugurati oggi alla presenza della comunità di Ala e Avio sono essenziali per lo svolgimento dell’attività sul territorio. Sono fondamentali per consentire alle volontarie e ai volontari dell’associazione Stella d’oro di portare avanti un servizio fondamentale, con particolare attenzione all’emergenza e alla tutela dei più fragili, in tutto il Basso Trentino, che è un territorio di confine ed è attraversato dall’A22. Questo impegno civile è una delle forze della nostra terra: è la prova della responsabilità e spirito di servizio che sono alla base della nostra autonomia. Agli operatori della Stella d’oro, delle altre numerose associazioni trentine, ai vigili del fuoco volontari, al soccorso alpino e a tutto il sistema della Protezione civile, che è un modello a livello nazionale, va il ringraziamento delle istituzioni.

La comunità è consapevole del valore del tempo e dell’energia che i volontari dedicano al benessere degli altri e della collettività”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha salutato la benedizione dei mezzi della Onlus della Bassa Vallagarina, questa mattina in piazza San Giovanni XXIII ad Ala. Un appuntamento partecipato, iniziato con la messa nella chiesa di San Francesco officiata dal parroco don Alessio Pellegrin, alla presenza del sindaco di Ala Claudio Soini, della deputata Vanessa Cattoi, del presidente della Comunità Vallagarina Stefano Bisoffi, di soccorritori, pompieri volontari, carabinieri, agenti della polizia locale, rappresentanti di Apss, della banda di Ala, ma anche di tanti cittadini e giovani.

Di fronte alla chiesa l’ambulanza (acquistata nel 2021 e operativa da quest’anno) che sostituisce il vecchio mezzo e la Fiat Panda per il trasporto biologico ad Ala ed Avio (per un servizio garantito 2 volte in settimana per le persone che non hanno la possibilità di svolgere gli esami in ospedale). Mezzi acquistati dalla Onlus con il sostegno degli sponsor: aziende del territorio, cassa rurale, Comuni, il 5 per mille dei cittadini.

Un contributo sottolineato dal presidente della Onlus Maurizio Bombana. Con ben 1.320 interventi in emergenza all’anno, circa 300 programmati e 9.000 ore di presenza sui territori di Ala ed Avio, l’organizzazione di volontariato Stella d’Oro della Bassa Vallagarina rappresenta un punto di riferimento essenziale per la comunità. Questa realtà conta un centinaio di volontari tra soccorritori e personale tecnico del trasporto biologico e 6 dipendenti (in estate diventano 8 per garantire le sostituzioni) guidati dal direttore sanitario Francesca Desiderato.

Il servizio della Onlus è garantito – in convenzione con l’Apss – 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festività incluse). Va peraltro detto che questa è un’organizzazione che guarda con attenzione ai giovani, tanto che circa il 60% dei nuovi ingressi (20 volontari) nell’ultimo anno hanno meno di 30 anni. Si tratta di numeri importanti, se si considera che molte associazioni faticano a coinvolgere i giovani nelle proprie attività. “I volontari sono persone presenti nella comunità, che si rimboccano le maniche e si danno da fare per migliorare le cose – le parole del presidente Bombana -. Il nostro primo obiettivo è continuare in ciò che stiamo facendo. L’attività di volontariato è fondamentale ma non è sempre facile. Significa sottrarre tempo ed energia alla famiglia e alla vita privata donandolo agli altri”.

Un aspetto riconosciuto dal presidente Fugatti, che unendosi ai ringraziamenti assieme al sindaco di Ala Soini (“L’associazione dà un aiuto fondamentale alla comunità e alle istituzioni, i suoi operatori sono presenti tutti i giorni, 24 ore su 24” così il primo cittadino) ha evidenziato poi la collaborazione con le strutture operative del territorio. Un esempio è venuto dal camposcuola che si è svolto ieri con la simulazione di ben 10 scenari di emergenza in collaborazione con vigili del fuoco di Ala e Avio, soccorso alpino di Ala e Avio e NU.VO.LA. Bassa Vallagarina.

“Il volontariato e la protezione civile sono un fiore all’occhiello del Trentino. La sinergia tra tutti i corpi permette infatti di essere sempre pronti ad affrontare ogni intervento di emergenza e garantire un servizio sempre di qualità per le nostre comunità” ha concluso Fugatti.

A seguire nella piazza la simulazione di un intervento per incidente stradale con i soccorritori della Stella e i pompieri volontari di Ala e Avio.