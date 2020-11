SOCCORSO ALPINO – TRENTINO *  INTERVENTO MONTE CASALE – VALLE DEL SARCA: « INCIDENTE MORTALE SULLA VIA FERRATA “ CHE GUEVARA “, RECUPERATO IL CORPO DI UNA 32ENNE  »

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Incidente mortale sulla via ferrata Che Guevara (monte Casale, Valle del Sarca).

È stato recuperato e trasferito alla camera mortuaria di Dro il corpo senza vita di una donna del 1988 residente a Trento, precipitata per circa 200 metri mentre stava percorrendo la via ferrata Che Guevara (monte Casale, Valle del Sarca) insieme al compagno. Da una prima ricostruzione sembra che la ragazza sia scivolata precipitando nel vuoto mentre, probabilmente tra un passaggio e l’altro, non era assicurata al cordino. A dare l’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 11.30 è stato il compagno ed alcune persone che si trovavano sul posto e che hanno assistito all’incidente.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che, una volta individuato il luogo dell’incidente, ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe sanitaria. Il medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata ricomposta e verricellata a bordo dell’elicottero, con il supporto di due operatori della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico.

Foto: archivio Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino