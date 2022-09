ECODOLOMITES2022 * MOUNTAIN E-RALLY: « “GREEN AND SAFE“ IL TEMA DI QUESTA TREDICESIMA EDIZIONE, OVVERO MOBILITÀ DOLCE IN SICUREZZA (9-10/9) »

08.44 - giovedì 08 settembre 2022

ECOdolomites 2022, les jeux sont faits. Definiti percorsi e programma. Manca un giorno all’ormai celebre mountain e-rally per mezzi non inquinanti, tra le vallate Unesco. I silenziosi e rispettosi veicoli elettrici quest’anno si muoveranno venerdì 9 tra le Dolomiti di Brenta e sabato 10 nel parco naturale Sciliar-Catinaccio. Tema di questa tredicesima edizione: green&safe, ovvero mobilità dolce in sicurezza. Diverse le iniziative collaterali e le occasioni di svago e condivisione, al cospetto delle splendide ma fragili vette Unesco. Iscrizioni ancora aperte.

Questa volta ECOmove -associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente, organizzatrice di ECOdolomites- porta il suo invito a una mobilità sempre più consapevole, ecosostenibile, rispettosa e al contempo sicura direttamente in città, là dove più dolente è la questione traffico e inquinamento. Partenza e arrivo della tredicesima edizione dell’ormai noto e-trophy per veicoli non inquinanti, in programma venerdì 9 e sabato 10 settembre come sempre tra le Dolomiti patrimonio Unesco, saranno questa volta nel capoluogo altoatesino, anche grazie alla collaborazione con Fiera Bolzano.

Tutto è ormai definito e pronto. Gli itinerari dell’e-trophy –il primo giorno (9 settembre) nelle Dolomiti di Brenta, il secondo (10 settembre) nel parco naturale Sciliar-Catinaccio- il programma completo della kermesse green&safe, cui fanno da preludio i Sustainability Days con incontri, conferenze e riflessioni sull’ambiente, a partire dal 6 settembre.

La manifestazione si chiuderà nell’elegante sala H1 di Fiera Bolzano con ECOsummit Mountain Move, un incontro tra partecipanti e interessati in cui assaporare le immagini e i video per riflettere sul futuro della mobilità elettrica.

L’e-rally ECOdolomites 2022, che ha già in lista oltre 50 veicoli dal Nord Europa, dal Nord Italia e da altri Paesi dell’arco alpino, è aperto a tutti. Le iscrizioni sono ancora aperte, sul sito www.ecomove.cc: è sufficiente compilare l’apposito modulo e scrivere una mail a info@ecomove.cc e, se non si è già soci, associarsi con un contributo annuale di 25 euro. Qui si trovano anche tutte le informazioni utili.

*

IL PROGRAMMA

Giovedì 8 settembre

Ore 17.30-18.30 accredito e Charge Park Planing presso Fiera Bolzano

Ore 19-21 visita del centro storico di Bolzano.

Venerdì 9 settembre

Ore 8-9 accredito presso Fiera Bolzano

Ore 9.30 Ready, steady, Green! Giorno 1 – Dolomiti di Brenta

Ore 17-18 Charge Park Planing presso Fiera Bolzano

Ore 18-21 Pizzata presso Fiera Bolzano

Sabato 10 settembre

Ore 8-9 accredito presso Fiera Bolzano

Ore 9.30 Ready, steady, Green! Giorno 2 – Alpe di Siusi/Sciliar

Ore 10.30 Parking e funivia per Alpe di Siusi

Ore 12-14 HIKE & BITE passeggiata enogastronomica all’Alpe di Siusi

Ore 16 Charge Park Planing presso Fiera Bolzano

Ore 17-18 ECOsummit Mountain Move “talk” presso spazio eventi H1 Fiera Bolzano

Ore 18-19 premiazione e conclusioni presso spazio eventi H1 Fiera Bolzano

QUALCHE DATO sulle performance

Venerdì 9 settembre – Giorno 1 – Dolomiti di Brenta

Lunghezza percorso: 250 km

Dislivello: circa 4.600 metri

Obiettivo di consumo: 40 kWh

Sabato 10 settembre – Giorno 2 – Alpe di Siusi/Sciliar

Lunghezza percorso: 65 km

Dislivello: circa 900 metri

Obiettivo di consum0: 10 kWh

*

IL TEMA 2022 Green&Safe

Una mobilità davvero responsabile non può fermarsi alla scelta di un mezzo green –che, oltre a non inquinare, prevede impianti di ricarica innocui-, ma deve includere una guida rispettosa dell’incolumità propria e degli altri, nonché la presa di coscienza, in generale, delle alte tecnologie per la sicurezza –dai sensori di frenata alla guida autonoma e altro-, ma anche di quelli che possono essere comunque i rischi dell’elettrico e contemporaneamente dei sempre più innovativi e performanti sistemi per il loro contenimento. Non a caso, partner ufficiale di questa tredicesima edizione di ECOdolomites, patrocinata da Provincia Alto Adige Südtirol, Fondazione UNESCO e Fiera Bolzano, è la tedesca Ellermann Gmbh, distribuita in Italia da Emicontrols srl di Bolzano. Proprio Emicontrols –sulla base di un aumento del 155% di immatricolazioni di e-car in Europa- sottolinea la necessità di un adeguamento da parte dei corpi antincendio e dei soccorsi in genere a intervenire in caso di incidenti che coinvolgano mezzi elettrici o ibridi. Rientra in questa consapevolezza la scelta di distribuire in Italia gli speciali container di isolamento brevettati, dove custodire e tenere sotto osservazione in assoluta sicurezza qualsiasi tipo di veicolo elettrico. Ovvero container di quarantena sia per il trasporto sia per l’osservazione dopo un incidente stradale.