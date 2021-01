COMUNE DI TRENTO * IDEO GUDETA: « UNA PANCHINA ROSSA PER AGITU IN PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE »

Una panchina rossa per Agitu in piazza Santa Maria Maggiore. Stamattina, al mercato in piazza Santa Maria Maggiore, al posto del banchetto di formaggi di Agitu Ideo Gudeta, c’era una panchina rossa, collocata dal personale dell’ufficio Parchi e giardini del Comune.

Non è dunque rimasto vuoto lo spazio che Agitu occupava con i suoi prodotti e soprattutto con l’umanità e la simpatia che hanno conquistato tanti cittadini di Trento e non solo. Tra i fiori portati dai negozianti e dai clienti della piazza, sulla panchina si distingueva una frase, che presto sarà incisa su una targa di metallo: “Per Agitu, per tutte le donne vittime di violenza. Trento non dimentica”.