DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA *SEMESTRALE 2023: « OK DAL CDA, RISULTATO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO A 24,1 MILIONI (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A -401 MILIONI) »

12.29 - sabato 2 settembre 2023

Dolomiti Energia Holding SpA: Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria consolidata relativa la primo semestre 2023. Risultati economici in forte miglioramento rispetto al 2022, con una posizione finanziaria netta che, come previsto dalla Società, torna ai livelli pre-crisi energetica raggiungendo i 401 milioni di euro, in forte riduzione rispetto ai 643 mln di fine 2022.

· Totale ricavi e proventi consolidati a 1.114 milioni di euro;

· Margine operativo lordo consolidato (EbitDa) a 79,2 milioni di euro;

· Risultato operativo consolidato (Ebit) a 45,5 milioni di euro;

· Risultato di esercizio consolidato a 24,1 milioni di euro;

· Indebitamento finanziario netto a -401 milioni di euro;

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Silvia Arlanch, ha approvato oggi i risultati relativi al primo semestre 2023.

La produzione idroelettrica risente della scarsa idraulicità dei primi 4 mesi dell’anno, che ha portato nel semestre a quantità prodotte inferiori di circa il 30% rispetto alle medie storiche e sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente. I risultati sono stati inoltre penalizzati dalla permanenza di provvedimenti normativi straordinari legati al caro energia che prevedono un obbligo di versamento al GSE delle varie società del Gruppo per un importo di circa 47 milioni di euro nel semestre, che in base alla normativa è stato destinato a mitigare gli effetti degli aumenti sulle bollette di cittadini e imprese.

I risultati dell’area mercato sono in ripresa, pur risentendo nel primo trimestre ancora degli effetti della tempesta straordinaria che ha investito il settore energetico a partire dalla fine del 2021.

E’ continuata nel semestre il forte incremento da parte delle famiglie e delle imprese trentine delle richieste di installazioni di impianti fotovoltaici per autoproduzione gestite dalla controllata SET Distribuzione (circa 3.000 nel semestre) a testimonianza della sensibilità del territorio rispetto alla transizione energetica. Sono in fase di completamento i cantieri avviati da Dolomiti Energia Solutions per la riqualificazione del patrimonio immobiliare legati ai bonus edilizi (Superbonus 110).

Gli investimenti nel semestre ammontano a oltre 40 milioni, concentrati principalmente nel potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, gas e acqua al fine di renderle sempre più performanti e soprattutto resilienti e capaci di garantire la continuità e la sicurezza del servizio anche a fronte di eventi metereologici estremi, oltre a rendere accessibile il servizio, in particolare per quanto riguarda la distribuzione gas gestita da Novareti, a territori oggi non ancora coperti. Importante anche l’investimento nei sistemi informativi per potenziare e migliorare la capacità operativa del Gruppo e i servizi alla clientela.

La strategia finanziaria adottata dal Gruppo (che ha previsto la stipula di operazione a tasso fisso) e la forte riduzione della posizione finanziaria netta hanno consentito di mitigare gli effetti del rilevante aumento dei tassi di interesse che ha comunque portato ad un aumento degli oneri finanziari.