COMUNE DI TRENTO * 70MO ANNIVERSARIO FONDAZIONE CORPI BANDISTICI: « DOMENICA 24 OTTOBRE DIVIETO DI TRANSITO SU ALCUNE VIE DELLA CITTÀ »

Domenica 24, modifiche alla viabilità per il 70° anniversario della Fondazione dei corpi bandistici.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione per il 70° Anniversario della fondazione dei Corpi Bandistici, domenica 24 ottobre è istituito il divieto di transito sulle seguenti vie:

– dalle ore 9 sul seguente percorso: partenza giardini Muse, attraversamento cimitero comunale, via Rosmini, via C. Madruzzo, via 24 Maggio, via Travai, svolta a sinistra lungo piazza Fiera, via Mazzini, via SS.Trinità, via Mantova, via del Simonino, piazza Cesare Battisti, galleria dei Partigiani, via Manci, via Alfieri, arrivo in piazza Dante.

È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata – sempre per il giorno 24 ottobre – nelle seguenti aree:

– in parcheggio Monte Baldo, per 50 posti auto dall’entrata di via Roberto da Sanseverino, dalle ore 8 alle ore 16.

– in corso Lavoro e Scienza, nei parcheggi a disco orario dall’incrocio col passaggio pedonale di via Taramelli in direzione nord fino alla curva sinistra che porta al Muse, dalle ore 7 alle ore 10.