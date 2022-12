DEREV.COM * SOCIAL MEDIA: « LE PERFORMANCE DI MELONI PASSANO DAL 41% DEL 2021 AL 92%, QUELLE DI SALVINI SI ATTESTANO AL 31% » (RILEVAZIONI 23/10 – 1/12)

17.24 - giovedì 08 dicembre 2022

Con la sua consueta analisi di fine anno, DeRev ha scattato la fotografia di governo e opposizione sui social media. Le recenti elezioni, infatti, hanno trasformato il tradizionale borsino politici in un’analisi degli equilibri istituzionali visti dal filtro della comunicazione sulle piattaforme social. L’analisi è stata chiusa in data 1 dicembre 2022 e ha analizzato le performance di 7 leader italiani su quattro piattaforme (Facebook, Instagram, Twitter e TikTok). I risultati della ricerca hanno messo in luce l’ottima performance di Giorgia Meloni, con una crescita di follower su tutte le piattaforme che non ha pari nel panorama politico italiano attuale, a fronte di Matteo Salvini che non sta ricevendo particolare attenzione dagli utenti delle piattaforme nonostante il ritrovato ruolo in seno a un Esecutivo.

Giorgia Meloni

Il report di DeRev su governo e opposizione sui social media segnala una trasformazione della comunicazione di Giorgia Meloni, che aveva cominciato ad ammorbidire i toni già nel corso del 2021, preparando una figura maggiormente istituzionale. “È una parabola fisiologica – ha spigato il CEO di DeRev, Roberto Esposito -, ma non scontata nella sua semplicità. Meloni ha una fetta di fedelissimi abituati a ben altri toni, il rischio di scontentarli era forte ed è un pericolo che resterà perennemente dietro l’angolo. È comunque riuscita a passare da una comunicazione politica a quella doverosamente istituzionale, pur coltivando regolarmente la base con messaggi rassicuranti sull’intenzione di mantenere gli impegni presi in campagna elettorale”. Anche perché Meloni ha ora l’onere di parlare a tutti, molti di più di quanti la seguissero prima: soltanto nel periodo interessato dall’analisi, infatti, i suoi follower sulle varie piattaforme sono cresciuti di 608.869 unità (+14,19%).

Matteo Salvini

Matteo Salvini ha ripreso con l’uso decisamente più audace dei social, maggiormente in linea con il suo consueto stile. Dai propri profili Facebook, Instagram e TikTok, infatti, lancia messaggi con l’intento di suscitare la polemica mediatica e dettare così l’agenda politica, adottando l’atteggiamento di un premier ombra. Da quando ha assunto il ruolo di ministro, infatti, il numero di messaggi legati al nuovo incarico non è preponderante come ci si aspetterebbe: Salvini preferisce attraversare più e vari temi per non chiudersi nel ruolo esecutivo e riuscire a evocare un più ampio raggio d’azione. Inoltre, continua a scegliere la cronaca per parlare al proprio elettorato. Il report di DeRev su governo e opposizione sui social media mette in evidenza come sia un approccio che non sta pagando, perché il leader della Lega risulta sostanzialmente statico su Twitter e Facebook e in calo per numero di follower ed engagement su Instagram.

Chi cresce e chi perde

L’indice di performance è calcolato sulla base del DeRev Score: un punteggio che prende in considerazione i principali indicatori di ciascun canale social, tra cui engagement e crescita, per determinare un indice di qualità di ciascuna pagina in relazione alle altre. Dall’analisi di DeRev su Governo e opposizione sui social media, emerge la crescita di Giorgia Meloni sia per numero di follower, ma anche per indice di performance media (92%), raddoppiando di fatto il dato del 2021 (41%). Matteo Salvini risulta in calo, con un indice di performance che si ferma al 31%. Sebbene in miglioramento rispetto alla rilevazione precedente, risulta ancora insufficiente. La sua platea rimane la più ampia in assoluto del panorama politico e nell’ultimo mese ha visto un incremento del numero di follower di circa 60 mila utenti. L’unico leader che registra un calo nell’indice di performance è Enrico Letta, che è passato da 45,33% al 27%.