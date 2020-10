(leggi le altre news di Opinione) DEPUTATI LEGA TRENTINO – ON. MORELLI E CAPITANIO * INFORMAZIONE – PLURALISMO: « IN TRENTINO ALTO ADIGE GRAVE MONOPOLIO DELLE TESTATE DA PARTE DI ATHESIA, IL GOVERNO INTERVENGA COME PROMESSO » Editoria: Lega, grave monopolio Athesia in Taa, governo intervenga come promesso. A rischio il pluralismo dell’informazione in Trentino-Alto Adige Südtirol. Oltre a Dolomiten, Trentino e Alto Adige, ad Athesia appartengono anche L’Adige e Radio Dolomiti. Di fatto, il gruppo ha il monopolio editoriale assoluto nel campo della carta stampata controllando l’informazione sia italiana che tedesca dell’intera regione. Presenteremo nelle prossime ore alla Camera un’interrogazione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per sapere quali iniziative il governo intende avviare per garantire il pluralismo dell’informazione in Trentino-Alto Adige Südtirol e scongiurare il pericolo di una concentrazione dei media in capo ad un unico editore. A suo tempo il sottosegretario Fraccaro si era positivamente impegnato a predisporre una legge che impedisse la concentrazione esagerata di media nelle mani di un solo soggetto anche su base locale. Ci auguriamo che prosegua in questa direzione. E’ un tema non più rinviabile, a maggior ragione nei territori con particolari contingenze storico-politiche”. Lo annunciano i deputati della Lega Alessandro Morelli, responsabile Editoria del partito, Massimiliano Capitanio, segretario della Vigilanza Rai, e i deputati trentini Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.

