DEMAGRI (PATT) * SANITà: « APPREZZAMENTO PER ASSUNZIONE DI PERSONALE INFERMIERISTICO DA PARTE DI APSS TRENTINO PRESSO OSPEDALI E DISTRETTI «

Esprimo grande apprezzamento nei confronti dei vertici dell’azienda sanitaria che hanno dato avvio alla procedura di assunzione di personale infermieristico presso gli ospedali e i distretti . Tale azione non era così scontata soprattutto a seguito della lettera inviata dall’assessorato alla salute al direttore Paolo Bordon attraverso la quale si chiedeva un risparmio di ben 120 milioni da spalmare sul quinquennio .

le risorse che in questi giorni verranno assegnate alle varie UUOO e ai servizi non saranno comunque sufficienti a colmare un vuoto di risorse che ogni anno fisiologicamente si crea a seguito di assenze temporanee ( circa 500 gravidanze all’anno in Apss ) , richieste di collocamento a riposo, e trasferimenti extra provinciali .

L’assegnazione di risorse andrà a incidere positivamente sul mantenimento dei criteri di sicurezza delle cure , qualità, efficienza ed efficacia .

All’assessorato si chiede comunque di fare un ulteriore sforzo nel dare indicazioni all’ azienda sanitaria di bandire concorsi per la dirigenza infermieristica in modo tale da portare questa professionalità dentro i servizi infermieristici oggi coperti posizioni organizzative che lavorano con responsabilità manageriale ed organizzativa di elevata complessità .

*

Consigliera Provinciale Demagri Paola

Gruppo Consiliare PATT