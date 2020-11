DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * SANITà: « APSP PERGINE VALSUGANA, UNA DIRIGENZA DA NON PRENDERE DA ESEMPIO »

Il 10 marzo la stampa informava che dalla RSA di Pergine, l’8 marzo era giunto al Santa Chiara un ospite contagiato da coronavirus. Ciò che stupisce, e che getta una luce cupa sulle capacità di affrontare un qualsiasi rischio epidemico, sono le affermazioni del presidente della stessa RSA. Secondo il presidente-medico di base l’ospite sarebbe stato contagiato da un parente che “aveva una tosse pronunciata e la febbre”. Lo stupore deriva dal fatto che l’avviso per familiari e altri visitatori del 25 febbraio affisso presso le strutture dell’APSP, prevedeva esplicitamente che le persone con tosse non entrassero. Se ne deduce che non si è ritenuto di applicare nemmeno un banale principio di precauzione, peraltro codificato con conseguenze pesantissime. Le conseguenze di questo approccio superficiale? Venti dipendenti in quarantena con un allarme che di lì a poco si sarebbe rivelato premonitore: “un altro caso del genere ci metterebbe in ginocchio. (10.3). Nei giorni successivi infatti il contagio si diffonde inesorabilmente; non poteva andare diversamente visto che, oltre a lasciare entrare i parenti con sintomi che avrebbero dovuto portare a maggiore cautela (“riceveva la visita di un parente che aveva tosse e febbre” conferma candidamente il presidente il 27 marzo), non venivano adottate precauzioni e addirittura (25 febbraio) si prescriveva che “gli anziani residenti, anche se presentano sintomi di natura influenzale, non sono considerati a rischio” (!!!) e che “l’assistenza a loro prestata non richiede alcun utilizzo di DPI”. La ragione della scelta di impedire l’utilizzo dei DPI? Banale, perché “l’utilizzo di DPI al di fuori dei casi previsti può comportare una carenza di DPI in casi di vera necessità”. E che tra i “casi di vera necessità” non rientrassero gli ospiti con chiari sintomi di coronavirus e che nessuna cautela anche minima fosse ritenuta necessaria ce lo conferma ancora una volta il presidente-medico: “entravo nei reparti senza mascherina” (27 marzo) insieme all’eroico personale che, provato dalle conseguenze di decisioni dirigenziali folli, prendendo spunto dal primo caso di ospite contagiato spiega che “a noi non è stato detto niente e nessuna misura è stata adottata in APSP. Mentre l’infermiera ci ha distribuito la mascherina chirurgica i vertici ci dicevano di toglierla per non spaventare gli ospiti” (21 aprile). E ciò, nonostante la circolare del Ministero della Salute del 22 gennaio prescrivesse chiaramente l’applicazione di precauzioni per prevenire la trasmissione per via aerea e per contatto con “mascherina e protezione facciale”.

