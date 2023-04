DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * DANNEGGIAMENTO MANIFESTO FUGATTI: « A ROVERETO LA FIGURA DEL GOVERNATORE IMBRATTATA CON LA VERNICE ROSSA, SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE »

16.03 - mercoledì 5 aprile 2023

DALZOCCHIO (LEGA SALVINI TRENTINO): “VANDALIZZATI I MANIFESTI LEGA A ROVERETO”.

“La campagna elettorale è ancora agli albori ma gli atti di vandalismo nei confronti della Lega e del Presidente Fugatti sono già all’ordine del giorno.

Dopo il manifesto imbrattato a Trento nei pressi della stazione ferroviaria, è stato il turno di Rovereto.

Il cartellone raffigurante il Presidente della Provincia, affisso in Piazza Damiano Chiesa, ha subito la medesima sorte: la figura del Governatore imbrattata con della vernice rossa.

Le manifestazioni democratiche dei nemici della Lega e del nostro Presidente sono note, a cominciare dalle minacce di morte, ma non ci spaventano.

Solidarietà al Presidente, dunque, e avanti a testa alta per il nostro Trentino”.

E’ quanto affermato in una nota dalla Capogruppo provinciale Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio