COPASIR * AUDIZIONE SOTTOSEGRETARIO GABRIELLI: DICHIARAZIONE AUDIO PER “OPINIONE” SENATORE URSO: «INGERENZA RUSSA NEI PROCESSI DEMOCRATICI, NON RIGUARDA L’ITALIA »

12.27 - venerdì 16 settembre 2022

TRASCRIZIONE

« ll Copasir nella seduta di questa mattina ha audito l’Autorità per la Sicurezza della Repubblica, il Sottosegretario Franco Gabrielli.

Nel corso dell’audizione sono stati forniti elementi riguardanti le recenti dichiarazioni rese dall’amministrazione americana in ordine alle attività di ingerenza russa nei processi democratici di diversi Paesi.

Da queste informazioni non non sono emersi profili concernenti la sicurezza nazionale del nostro Paese. Non riguarda l’Italia».

Lo rende noto -ad Opinione, via Whatsapp- il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso.