RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “: « LA STORIA DI LUIGI CELENTANO CONOSCIUTO DAI TELESPETTATORI COME GIGINO WIFI, SAREBBE VIVO »

Luigi Celentano, conosciuto dai telespettatori di “Chi l’ha visto?” come Gigino Wifi, sarebbe vivo. Per la prima volta, qualcuno a lui molto vicino ha deciso di parlare ai microfoni del programma, in onda mercoledì 23 settembre, alle 21.20, su Rai3. Forse si è rifatto una vita da qualche parte e, nonostante siano passati più di tre anni dalla sua scomparsa, continuano ad arrivare precise segnalazioni. In sommario anche la storia di Agata, scomparsa a 21 anni. Di lei non si sa più nulla, ma la sua pensione continua ad essere ritirata. Come sempre, inoltre, spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.

