CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * TRAGEDIA CERMIS: VICEPRESIDENTE GUGLIELMI, « OGGI ERO PRESENTE AL SANTUARIO DI CAVALESE PER IL 25° ANNIVERSARIO, L’ULTIMO IN FORMA PUBBLICA »

12.13 - venerdì 3 febbraio 2023

Sono trascorsi ormai 25 anni ma il ricordo di quel 3 febbraio del 1998 è impresso in maniera indelebile nella memoria di tutti. Ed oggi al Santuario della Madonna Addolorata di Cavalese si è svolta la commemorazione di quell’incidente, un aereo americano che tranciò i cavi della funivia del Cermis, in cui persero la vita 20 persone. Alla cerimonia presenti tra gli altri la viceministro Vannia Gava, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il sindaco di Cavalese Sergio Finato e i consoli di Stati Uniti e Polonia.

Il Consiglio Regionale è stato rappresentato dal vicepresidente ladino Luca Guglielmi: “Il 25° anniversario è stato l’ultimo ad essere commemorato in forma pubblica, lo si è deciso assieme alle famiglie delle vittime. Ci saranno delle cerimonie private, nessuno sarà dimenticato, le ricorderemo nelle scuole, coinvolgendo le autorità locali. Lo faremo anche con la preghiera. Un atto che – come è stato ricordato durante l’omelia di oggi – è debole per l’uomo ma è forte per Dio” osserva il vicepresidente Guglielmi.