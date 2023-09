CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA: « CONVOCAZIONE IL 27 SETTEMBRE, PER RELAZIONE DIFENSORE CIVICO E COMUNICAZIONI GIUNTA SU REALIZZAZIONE BYPASS FERROVIARIO »

09.59 - giovedì 21 settembre 2023

Il Consiglio convocato il 27 settembre per la relazione del Difensore civico e la comunicazione sul bypass.

Il 27 settembre, mercoledì prossimo, il Consiglio si riunirà in seduta straordinaria (chiesta da sette consiglieri di minoranza) per la relazione del Difensore civico sull’attività 2022 e per la comunicazione della Giunta sulla situazione e i tempi di realizzazione del Bypass ferroviario di Trento.

Si tratta di due sedute distinte anche se in una sola giornata: dalle 10 alle 13 di mercoledì l’aula affronterà la relazione del Difensore civico; il pomeriggio dalle 15 a fine lavori la comunicazione sulla circonvallazione ferroviaria. Lo ha deciso in mattinata la conferenza dei capigruppo.