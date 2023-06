CONSIGLIO PAT * ” DREIER LANDTAG”: MATTEI – ROSSMANN – KASWALDER, « A RIVA DEL GARDA IL VIA AI LAVORI, MERCOLEDÌ ALLE ORE 14.00 »

16.50 - lunedì 12 giugno 2023

Ormai ci siamo. Dopodomani, mercoledì 14 giugno, al Palazzo dei Congressi di Riva del Garda si apriranno i lavori del Dreier Landtag, l’assemblea congiunta dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e del Landtag di Innsbruck. A fare gli onori di casa il presidente trentino Walter Kaswalder, cui è spettato l’onore-onere di organizzare questa XV assise biennale della serie iniziata nel 1991 a Merano.

Il potere legislativo dei tre territori dell’ex Tirolo storico, dunque, da oltre trent’anni sviluppa una collaborazione transfrontaliera che va a toccare su specifici progetti temi di carattere economico, culturale, sociale. Ad attuare le mozioni del Dreier Landtag (a Riva del Garda se ne discuteranno 21, 7 per ciascun territorio, di cui 1 per ciascun presidente di Consiglio) sono chiamati gli esecutivi, connessi tra loro attraverso il Gect Euregio.

Molte sono le materie chiamate in causa dalle mozioni che verranno votate mercoledì e giovedì. Il Trentino avanza questioni legate alla fauna selvatica, alla grande viabilità, ai prodotti “made in Euregio”, alla tutela delle lingue minoritarie, al potenziamenti degli strumenti giuridici concessi al Dreier Landtag e all’Euregio, infine al coinvolgimento dei territori ex asburgici di Magasa, Valvestino e Pedemonte, che il fascismo sottrasse all’area tirolese e aggregò i primi due a Brescia e il terzo a Vicenza. Per la cronaca, ospite dei lavori – su invito del presidente Kaswalder – sarà Alberto Baldessari, proprio a rappresentare questi tre territori.

I consiglieri altoatesini propongono collaborazioni a favore degli studenti, ancora testi sullo scottante tema della grande viabilità sull’asse del Brennero, poi sul tema casa e sulla specifica questione del bostrico nei boschi, con la presidente Rita Mattei che invece propone di raccordare in modo più diretto Dreier Landtag e Gect Euregio.

Infine i membri del Tiroler Landtag: si occupano molto della questione viabilistica (tema davvero forte in questa seduta congiunta) e poi di cooperazione nella sanità, nella scuola, per i giovani, per un’urbanistica di qualità.

I lavori si apriranno alle ore 14.00 di mercoledì, con l’intervento in sequenza dei presidenti Walter Kaswalder, Rita Mattei e Sonja Ledl Rossmann (che organizzò l’ultima assise scorsa, quella 2021 ad Alpbach in Tirolo). A seguire, l’intervento di Harald Sonderegger, presidente della Dieta del Vorarlberg austriaco, Land che partecipa al Dreier landtag ma solo in funzione di osservatore. Seguiranno i saluti dei presidenti Maurizio Fugatti (Provincia di Trento ed Euregio), Arno Kompatscher (Giunta provinciale di Bolzano) e Anton Mattle (Land Tirol).

La fase introduttiva si chiuderà con le parole di Denni Dorigo, per i Comuni bellunesi ed ex asburgici di Livinallongo, Colle Santa Lucia e Cortina d’Ampezzo.

Dalle 15.15 alle 17.30 di mercoledì il Dreier Landtag lavorerà sulle 21 proposte di mozione, come pure il successivo giovedì 15 giugno, dalle 9.30 alle 13.30. A conclusione dell’assise, i presidenti Kaswalder, Mattei e Ledl Rossmann terranno una conferenza stampa congiunta nella sala Ledro di Palazzo dei Congressi. Per i giornalisti: eventuali interviste ai presidenti potranno essere effettuate anche il mercoledì stesso, dopo le ore 13 e prima dell’avvio della seduta. Verranno diffusi comunicati stampa su tutte le fasi dei lavori, con foto e video-service dedicati. I filmati delle sedute verranno postati in breve differita nel canale Youtube del Consiglio provinciale di Trento.