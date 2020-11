CONFINDUSTRIA TRENTO * NOMINE: « SIMONE CANTERI è IL NUOVO PRESIDENTE DELLA SEZIONE ENERGIA E SERVIZI PER L’AMBIENTE »

Simone Canteri è il nuovo Presidente della Sezione Energia e Servizi per l’Ambiente

L’Assemblea della Sezione Energia e Servizi per l’Ambiente di Confindustria Trento ha eletto il presidente e i membri del Comitato di Sezione.

Simone Canteri è stato eletto alla presidenza per il quadriennio 2020-2024.

Presidente di Sezione: Simone Canteri (Azienda Consorziale Servizi Spa)

Comitato di Sezione: Matteo Barbetta (Ecotop Srl) in qualità di vicepresidente, Massimo Bertoldi (Solidpower Spa), Daniele Bonora (Pasina Srl), Stefano Campana (Trentino Acque Srl), Marco Cristoforetti (Cristoforetti Spa), Massimo De Alessandri (Dolomiti Energia Holding Spa), Marianna Paonessa (Solesco Srl), Manuela Seraglio Forti (Servizi Territoriali Est Trentino Spa), Matteo Ventura (ASM – Azienda Servizi Municipalizzati Tione Spa).

Marianna Paonessa entra a far parte del Comitato Piccola Industria.

Simone Canteri e Matteo Barbetta entrano a far parte del Consiglio Generale.

In allegato foto di Simone Canteri.