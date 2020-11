COPPOLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * FURTI NEGLI OSPEDALI TRENTINI: « QUALI MISURE SONO ATTUALMENTE IN ESSERE PER SCONGIURARE QUESTI EPISODI? »

I furti negli ospedali trentini non accennano a diminuire neppure in tempo di Covid. Pare, da notizie pervenute, che anzi sono in continuo aumento.

Nel mirino dei ladri gli armadietti degli operatori sanitari ma anche i comodini e le borse dei pazienti. Vengono rubati computer, telefonini, soldi e altro.

Si tratta di gesti inqualificabili ai danni di persone che si trovano in situazione di malattia o nei confronti degli operatori che si stanno prodigando per la salute dei ricoverati.

Evidentemente le misure di sicurezza attuate sino ad ora non sono sufficienti ad arginare questo fenomeno e quindi si rende necessario attuare tempestivamente interventi di controllo per evitare che questi reati possano ripetersi.

*

Tutto ciò premesso interrogo il presidente della Provincia di Trento per sapere:

se sia a conoscenza dei frequenti furti negli ospedali trentini a danno degli operatori sanitari e dei ricoverati;

quali misure sono attualmente in essere per scongiurare questi episodi;

se esistono negli ospedali trentini telecamere di controllo e dove sono in genere collocate;

se esiste un registro, presso gli ospedali trentini, in cui vengano riportati i furti e la loro tipologia;

se si ritenga utile un maggior presidio interno ed esterno da parte delle forze dell’ordine;

come si intenda procedere, nell’immediato, al fine di aumentare la sicurezza nelle strutture ospedaliere a beneficio degli operatori sanitari e dei ricoverati.

*

Lucia Coppola