CONFINDUSTRIA TRENTO * “EUREKA! FUNZIONA!”: « 426 STUDENTI COINVOLTI NELLA GARA DI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE DEI PICCOLI INVENTORI »

15.32 - mercoledì 10 maggio 2023

Eureka! Funziona! Gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori Edizione 2022-2023. Numeri da record per la sesta edizione trentina della gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori “Eureka! Funziona!”, in programma questa mattina presso l’Istituto Buonarroti di Trento.

All’evento, promosso da Confindustria Trento e Federmeccanica con il patrocinio del Miur, hanno partecipato 24 classi, con altrettanti progetti, provenienti da tutto il territorio trentino.

La giuria nel corso dell’evento ha premiato le seguenti invenzioni:

• La vincitrice delle classi terze è la 3^A dell’IC Borgo Valsugana con il gioco “Robot Basket Ball”.

• La vincitrice delle classi quarte è la 4^C dell’IC Borgo Valsugana con il gioco “Impatto Zero”

• La vincitrice delle classi quinte è la 5^ dell’IC Cembra – Faver con il gioco “L’essenziale si muove”.

Alla cerimonia di premiazione e alla presentazione degli elaborati creativi sono intervenuti: il direttore generale di Confindustria Trento Roberto Busato, il presidente della sezione Meccanica, Meccatronica e Impianti Marco Giglioli, il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento Roberto Ceccato, la dirigente dell’Istituto Tecnico Buonarroti Laura Zoller.

Ad introdurre l’evento è stato Roberto Busato, direttore generale di Confindustria Trento, che ha dichiarato: “Quello di oggi è un’occasione per fare sintesi dello spirito industriale: sguardo rivolto al futuro, intraprendenza e soprattutto coraggio di costruire materialmente le idee. Crediamo fermamente in questo progetto – ha continuato Busato – forti anche di una partecipazione sempre più ampia delle scuole primarie del Trentino.”

Presente anche Marco Giglioli, presidente della sezione Meccanica, Meccatronica e Impianti di Confindustria Trento, che ha aggiunto: “Quella di oggi è una piccola replica di quello che accade nelle nostre aziende, ovvero darsi la libertà di mettere a frutto le conoscenze acquisite per trasformare in prodotti le ambizioni più audaci. Dopotutto la creatività è l’intelligenza di chi si diverte”.

Eureka! Funziona! Si è arricchita anche con un laboratorio di robotica curato dalle squadre dell’ITT Buonarroti che hanno partecipato in aprile alle gare nazionali della disciplina. Gli studenti e le studentesse, piccoli e grandi insieme, sono stati coinvolti in un interessante confronto generazionale e di competenze tecnologiche per uno scambio sicuramente capace di ispirare nuova creatività.

Cos’è Eureka! Funziona!?

Eureka! Funziona! è un progetto di orientamento promosso da Federmeccanica, in accordo con il MIUR, destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare. In Trentino è promosso da Confindustria Trento per il sesto anno consecutivo.

Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche, nella quale i bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit contenente vari materiali.

Come Funziona!?

Gli alunni sono divisi in gruppi, in modo da incentivare la cooperazione, il lavoro in team, la suddivisione di compiti e ruoli. Insieme, realizzano un’invenzione tecnologica in 6/8 settimane (per 20 ore di attività).

Nel corso dell’evento finale, i progetti realizzati vengono valutati da parte di una giuria deputata a scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di valutazione ad hoc.

Perché Funziona!?

Eureka! Funziona! mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda.

I bambini sono introdotti al mondo del saper fare: lo svolgimento delle attività di invenzione e progettazione consente infatti agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l’attitudine al lavoro di gruppo e la creatività.

I bambini hanno la possibilità di sviluppare un’attitudine al problem solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate diverse materie di studio (dalla matematica al disegno, passando per l’italiano e le scienze) per concorrere alla realizzazione del prodotto finale.

In questo modo i bambini vengono messi nella condizione di apprendere attraverso il “cooperative learning” e il “learning by doing”, metodologie didattiche che consentono agli studenti di acquisire conoscenze e competenze tramite la condivisione e l’esecuzione di azioni pratiche.

I numeri dell’edizione corrente

11 Istituti Comprensivi, 24 Classi, così suddivise:

4 Classi III

11 Classi IV

9 Classi V

426 Studenti Coinvolti

Tema di questa edizione – La pneumatica

Scuole presenti nell’edizione 2022-23

I.C. AVIO

I.C. BORGO VALSUGANA

I.C. CEMBRA

I.C. LAVIS

I.C. LEVICO TERME

I.C. PRIMIERO

I.C. RIVA DEL GARDA

I.C. TIONE

I.C. TRENTO 7 – MEANO

I.C. VIGOLO VATTARO

I.C. SACRO CUORE TRENTO

I numeri delle sei edizioni trentine:

57 partecipazioni degli istituti scolastici

119 classi

1.890 bambini