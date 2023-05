CORRIDOIO BRENNERO – LOTTO 3A CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO / OSSERVATORIO AMBIENTALE SICUREZZA LAVORO * VERBALE RIUNIONE COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO: « PDF DOCUMENTO 21 APRILE 2023 »

14.37 - mercoledì 10 maggio 2023

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DELL’OSSERVATORIO DEL 21 APRILE 2023

Si è riunito, presso, la sede comunale di TrentoLab in via G. Manci 2, il Comitato Tecnico – Scientifico dell’Osservatorio Ambientale convocato con il seguente ordine del giorno:

1. insediamento del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio;

2. illustrazione del progetto della Circonvallazione ferroviaria Lotto 3A da parte dell’Assessore alla transizione ecologica, mobilità, partecipazione e beni comuni

del Comune di Trento Ing. Ezio Facchin;

3. confronto sulle funzioni del Comitato Tecnico-Scientifico individuate dal

Protocollo d’intesa per l’istituzione dell’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza sul Lavoro per i lavori afferenti la Circonvallazione ferroviaria di Trento Lotto 3A – nell’ambito del corridoio del Brennero;

4. definizione del metodo di lavoro e proposta costituzione Gruppi di Lavoro;

5. definizione scadenziario delle attività del Comitato Tecnico-Scientifico;

6. varie ed eventuali.

Sono presenti:

− Dott. Enrico Menapace – referente della Provincia Autonoma di Trento

− Ing. Giuliano Franzoi – referente del Comune di Trento

− Ing. Massimo Negriolli – rappresentante della Provincia Autonoma di Trento,

Coordinatore della Segreteria Tecnica dell’Osservatorio

− Ing. Gabriele Rampanelli – rappresentante della Provincia di Trento

− Geol. Lorenza Forti – rappresentante del Comune di Trento

− Dott.ssa Paola Visintainer – rappresentante del Servizio Geologico della Provincia

Autonoma di Trento

− Ing. Silvia Marchesi – rappresentante del Servizio Prevenzione Rischi della

Provincia Autonoma di Trento

− Dott. Ruggero Valentinotti – rappresentante del Servizio Bacini Montani della

Provincia Autonoma di Trento

− Dott. Dario Uber – rappresentante dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

APSS della Provincia di Trento

− Prof. Ing. Lucia Simeoni – rappresentante dell’Università di Trento

− Geol. Alessia Pastorelli – responsabile ambientale dei cantieri ITALFERR

− Ing. Barbara Matteotti – coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei

cantieri ITALFERR.

Via Alfieri, 6 – 38122 Trento tel. 0461 884953 osservatorio.bypasstn@pec.comune.trento.it

− − −

Assistono:

Dott. Stefano Robol – Coordinatore dell’Osservatorio

Ing. Federica Gasbarrone – Segreteria Tecnica dell’Osservatorio Dott.ssa Francesca Brun – Segreteria Tecnica dell’Osservatorio

Partecipa, limitatamente ad un saluto iniziale prima dell’inizio dei lavori, l’Assessore del Comune di Trento ing. Ezio Facchin.

Risulta assente l’Ing. Raffaello Frezza, rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile.

Non è ancora pervenuta la designazione del rappresentante del Ministero della Transizione Ecologica.

*§*

La riunione d’insediamento del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) si apre alle ore 9:35 con una breve introduzione del Coordinatore, Dott. Robol, sulla funzione dell’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza sul Lavoro, istituito con il protocollo di data 7 marzo 2023, illustrando compiti e competenze dell’Osservatorio e del Comitato Tecnico – Scientifico, del Coordinatore, dei Referenti e della Segreteria Tecnica.

Le attività su cui l’Osservatorio deve porre attenzione sono principalmente tre:

1) attività di verifica su modalità ed esito dei monitoraggi ambientali e sul recepimento delle prescrizioni nelle successive fasi progettuali ed esecutive;

2) sicurezza sul lavoro; 3) informazione.

Il Coordinatore, in relazione alla consistenza dell’appalto sottolinea l’importanza dell’Osservatorio che ha l’obbligo di seguire il progetto nelle sue diverse fasi. Osservatorio inteso nelle tre funzioni specifiche sopra riportare ed in quelle specifiche del CTS. Il Coordinatore fa presente che l’Osservatorio si configura come sottogruppo dell’Osservatorio per il Corridoio del Brennero dedicato specificatamente al bypass di Trento. L’equilibrio e la terzietà dell’Osservatorio risiedono nel fatto che il CTS elabora le proposte ed il Coordinatore, che non fa parte del CTS, le approva.

Il Coordinatore dell’osservatorio pone ai presenti il tema di chi dovrà presiedere e coordinare le riunioni del CTS e ricorda che entro sessanta giorni a partire da oggi, il CTS dovrà predisporre un Programma Operativo delle attività da svolgere (come da art. 12 del protocollo), definendo le modalità di analisi dei documenti e le modalità di gestione delle segnalazioni. Il Programma operativo sarà strutturato in quadrimestri anche in base ai costi da sostenere. Il Coordinatore propone ai presenti un breve appunto iniziale in cui è riepilogato tutto quello che è stato appena detto. In seconda pagina è riportata una serie di spunti, che non vogliono essere né esaustivi né vincolanti, per predisporre il programma operativo. Viene illustrato ai presenti il budget a disposizione di 150’000 euro da utilizzare sia per l’attuazione del Programma Operativo che per eventuali eventi in corso di definizione (ad esempio un primo convegno che potrebbe riguardare il tema delle vibrazioni).

A questo punto il Dott. Robol chiede ai componenti del CTS chi vogliano presieda il Comitato, proponendo il nominativo dell’Ing. Negriolli, che già segue l’Osservatorio per il Corridoio del Brennero della Provinciale e può svolgere un ruolo di raccordo tra i due Osservatori.

Via Alfieri, 6 – 38122 Trento tel. 0461 884953 osservatorio.bypasstn@pec.comune.trento.it

Il Coordinatore chiede ai presenti di fare brevemente un giro di presentazioni visto la provenienza eterogenea dei componenti.

L’Avv. Menapace, Direttore Generale dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, nonché Referente della Provincia Autonoma di Trento, precisa che in APPA è stato creato un gruppo interdisciplinare apposito sul progetto della Circonvallazione ferroviaria di Trento per tutti gli apporti dell’Agenzia oltre a quello che APPA fa già regolarmente. È stata seguita la procedura di VIA sul PFTE ai fini del rilascio della compatibilità ambientale che ha portato alla formalizzazione di condizioni e prescrizioni di diversa natura da recepire sia in fase di progettazione esecutiva che nella fase di realizzazione dell’opera, il cui rispetto sarà oggetto di verifica e controllo durante lo svolgimento dei lavori. Inoltre sottolinea che, per le strutture della PAT, questo è luogo idoneo per verificare lo stato di avanzamento delle prescrizioni e primo tavolo di confronto in quanto nelle prescrizioni è ricompreso un concetto più ampio di ambiente che comprende anche le questioni legate alla salute dei cittadini. Quindi auspica che, in questa sede, sia possibile effettuare riflessioni opportune di confronto e discussione specificando che le competenze restano incardinate ai singoli Servizi provinciali così come è APPA il riferimento per i monitoraggi.

Al termine delle presentazioni il Dott. Robol riprende la parola per ringraziare l’Università degli Studi di Trento per aver messo a disposizione una professionalità utile ad affrontare una delle tematiche di maggior rilievo del progetto.

L’Ing. Fait precisa che il suo Servizio copre diverse competenze in quanto spazia dalla prevenzione rischi all’emergenza, pertanto non parteciperà in prima persona alle successive riunioni ma ha indicato quale referente del Servizio l’Ing. Marchesi.

Successivamente il Coordinatore presenta i componenti della Segreteria Tecnica: Ing. Negriolli, Ing. Rampanelli, Ing. Gasbarrone e Dott.ssa Brun che daranno attuazione alle direttive del CTS. Viene spiegata in dettaglio l’operatività: il Coordinatore convocherà le riunioni con i contenuti proposti dal Presidente ed assisterà alle riunioni in qualità di uditore. Le convocazioni ed i verbali saranno pubblicati sul sito dell’Osservatorio in virtù del principio di trasparenza.

Intervento Assessore – Saluta e ringrazia i presenti per la disponibilità a partecipare al CTS e ricorda l’impegno sfidante visti i tempi molto ristretti di realizzazione dell’opera (quaranta mesi). Precisa che l’obiettivo dell’Osservatorio deve essere quello di precedere i problemi.

Il Dott. Robol precisando che il rappresentante del Ministero della Transizione Ecologica non è ancora stato designato, sarà sempre abilitato il collegamento in videoconferenza anche se è caldamente richiesta la partecipazione in presenza.

Prende la parola il Dott. Uber Unità UOPSAL rappresentante di APSS, chiedendo che venga invitato un rappresentante di APSS. Risponde l’Avv. Menapace che per introdurre un nuovo componente di APSS nel CTS è necessario intervenire sul protocollo. L’ing. Negriolli sottolinea che, come previsto dal Protocollo stesso, potranno essere coinvolti rappresentanti di altre strutture, tipo l’APSS, in quanto direttamente interessate a specifiche tematiche, al fine di garantire la partecipazione di tutti i soggetti che potranno dare un contributo costruttiuvo all’attività del CTS.

Il Dott. Robol prende la parola e procede con la votazione, per alzata di mano, sulla nomina del presidente del CTS. Viene eletto all’unanimità l’Ing. Negriolli e gli passa quindi la parola.

Il Presidente prende la parola ed introduce il metodo di lavoro: come prima cosa è necessario condividere la fase conoscitiva. Qualcuno dei presenti ha già partecipato all’iter di approvazione del PFTE nell’ambito della Conferenza dei Servizi e della procedura di VIA. Il progetto del PFTE è

Via Alfieri, 6 – 38122 Trento tel. 0461 884953 osservatorio.bypasstn@pec.comune.trento.it

partito nel 2021 ed è diventato il “PFTE arricchito”, che è stato posto a base di gara, dopo gli esiti del dibattito pubblico svoltosi tra novembre 2021 e gennaio 2022. Potrà essere utile confrontarsi prima con chi ha sviluppato il progetto e poi con l’impresa per le varie fasi di sviluppo e progettazione esecutiva, per verificare lo stato di fatto e lo stato di progetto. In questo contesto s’inserisce il CTS nel programmare le attività da svolgere.

Continua il Presidente: in questi mesi è già stata svolta un’intensa attività, anche con il coinvolgimento di APPA, con massima sintonia tra i diversi Enti in merito a strategie e metodi e questo è stato di grande aiuto per avere un peso nello sviluppo del secondo step di progettazione andato in gara.

Viene ribadito che il CTS non effettuerà direttamente i monitoraggi (per questo ci sono gli Enti preposti o i soggetti esterni incaricati) ma ne consulterà gli esiti in quanto è interesse di tutti, compresa la committenza ed ITALFERR, che le criticità vengano intercettate il prima possibile. Inoltre ci saranno vari tavoli tematici da organizzare.

In aggiunta, l’Ing. Negriolli precisa che è stato sottoscritto anche un secondo protocollo, denominato “protocollo cantieri”, in cui l’Osservatorio, come il CTS, è più volte richiamato. Uno degli aspetti su cui il Comune di Trento ha insistito maggiormente è infatti la corretta gestione del cantiere nel contesto urbano, soprattutto nell’area nord della città. Anche questo documento è stato fornito ai presenti all’inizio della riunione.

Infine, l’Ing. Negriolli sottolinea che il ruolo più importante dell’Osservatorio e del CTS è l’informazione in quanto il progetto pur essendo molto monitorato non è conosciuto all’esterno in maniera completa ed esaustiva. Per questo si andrà ad istituire e strutturare un Infopoint.

La Geol. Forti chiede quale sia la relazione tra l’Infopoint ed il sito che riporta le FAQ. Alla domanda risponde l’Ing. Negriolli spiegando che le FAQ sono domande di uso comune e frequente. Nelle FAQ riportate sul sito vengono raggruppate e pubblicate le risposte alle domande di interesse generale pervenute da più soggetti. In merito ricorda che è pervenuto il Dossier Merci Pericolose con trentadue domande a cui APPA, RFI e Provincia stanno già predisponendo le risposte, ciascuno per la sua competenza; appena avremo tutti gli elementi saranno pubblicate le risposte. In merito il presidente annuncia che il 15 maggio ci sarà il primo incontro formale dell’Osservatorio con i Comitati dei cittadini.

Prosegue il Presidente spiegando che il progetto è diviso in due parti A e B: la prima comprende quelle opere propedeutiche funzionali alla creazione degli spazi per il dal montaggio delle frese fino all’inizio della fase di scavo, la parte B comprende le attività da inizio scavo fino a fine lavori. In questo momento è in corso la consegna del progetto esecutivo di parte A.

Il Presidente porta all’attenzione un altro tema: le vibrazioni. Il CTS potrebbe proporre di organizzare degli eventi per la popolazione: è importante creare un momento di condivisione di queste tematiche che sono le più sentite dai cittadini e chiede ai componenti se ritengano di proporre l’indizione di un convegno pubblico.

L’Avv. Menapace ritiene quello sulle vibrazioni un approfondimento necessario sia per il convegno sia per la metodologia di gestione, anche vista la complessità e specificità della materia.

Inoltre, il Presidente propone di gestire la rassegna stampa riguardo la Crirconvallazione sul modello della rassegna stampa del Comune di Trento, da condividere tra i componenti del CTS per restare costantemente aggiornati.

La Dott.ssa Visintainer chiede come gestire le eventuali interviste richieste dagli organi di stampa. In merito risponde il Coordinatore: sarà in capo all’Osservatorio la funzione di

Via Alfieri, 6 – 38122 Trento tel. 0461 884953 osservatorio.bypasstn@pec.comune.trento.it

interfacciarsi con la stampa mentre il CTS potrà fare un comunicato collegiale. L’Ing. Fait apprezza che la risposta sia collegiale e quindi condivisa. Inoltre viene precisato che la comunicazione esterna non rientra tra le funzioni del Comitato.

L’Ing. Simeoni, in merito al tema vibrazioni, chiede se siano disponibili analoghi studi eseguiti in passato sulla galleria di Martignano in quanto scavata nella stessa tipologia di terreno. Risponde l’Ing. Negriolli che la Provincia li sta già esaminando; inoltre chiede se il problema verrà analizzato solo in fase di cantiere o anche in fase di esercizio, poiché i timori della popolazione sono per possibili eventuali danni alle cose. Risponde l’Ing. Negriolli che lo studio verrà approfondito in entrambe le situazioni. L’ing. Simeoni chiede informazioni anche sulla frana della Marzola. Risponde l’Ing. Negriolli che il CTS potrà richiedere questa documentazione agli uffici che la detengono e successivamente metterla a disposizione sul sito.

Per quanto attiene alla questione sicurezza sul lavoro, il Dott. Uber chiede di instaurare subito un dialogo col committente per impostare un protocollo grandi opere e procedere assieme predisponendo un controllo periodico. Risponde il Presidente che l’argomento verrà trattato dall’apposto gruppo di lavoro.

A conclusione il Dott. Robol ringrazia nuovamente i presenti e ribadisce che il CTS è un luogo dove si promuove la collaborazione, in costante aggiornamento sullo sviluppo del progetto. Ricorda ai presenti che andranno redatti dall’Osservatorio i report mensili e dal CTS i report quadrimestrali delle attività.

Infine vengono formati due gruppi di lavoro: A) Ambiente B) Sicurezza e ne vengono individuati i singoli componenti. Seguirà l’istituzione di un terzo gruppo di lavoro dedicato all’Informazione. Si stabilisce che le riunioni del CTS avranno cadenza mensile. Viene fissata la data della prossima a mercoledì 24 maggio.

La riunione termina alle ore 12:15.

Allegato 1 – Gruppi di Lavoro.

Via Alfieri, 6 – 38122 Trento tel. 0461 884953 osservatorio.bypasstn@pec.comune.trento.it