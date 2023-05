COMUNI PALÙ DEL FERSINA – FIEROZZO / ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO / PRO LOCO PALÙ DEL FERSINA * MOSTRA FLAVIO FAGANELLO: « LE 100 MIGLIORI FOTOGRAFIE DELL’ARTISTA TRENTINO DI TERZOLAS»

10.07 - sabato 13 maggio 2023

A Palù del Fersina (Tn), dal primo luglio al 29 settembre 2023 si terrà una mostra intitolata “Cinquant’anni dopo in valle dei Mòcheni”, dedicata alle opere del fotografo Flavio Faganello. L’artista che ha segnato la storia del Trentino della seconda metà del Ventesimo secolo.

Cinquant’anni dopo. In Valle dei Mòcheni con Flavio Faganello / Mostra – Palù del Fersina – 1 luglio-29 settembre 2023

Comune di Palù del Fersina/ Gamoa’ va Palai en Bersntol

Comune di Fierozzo/ Gamoa’ va Vlarotz

Istituto Culturale Mòcheno/ Bersntoler Kulturinstitut

Associazione Pro Loco Palù del Fersina

In collaborazione con

Soprintendenza per i beni culturali

Archivio fotografico storico della Provincia autonoma di Trento

Archivio famiglia Faganello

Un omaggio a un artista che ha segnato la storia del Trentino della seconda metà del Ventesimo secolo: Cinquant’anni dopo. In valle dei Mòcheni con Flavio Faganello è il titolo della mostra dedicata alle opere dell’artista fotografo Flavio Faganello, che si terrà a Palù del Fersina, dal 1° luglio al 29 settembre 2023.

Faganello è stato un appassionato cronista della valle dei Mòcheni e di quella che chiamava “la sua gente”. Già dai primi anni Sessanta ha documentato con fiuto antropologico tutto ciò che riteneva fondamentale per lasciare delle tracce concrete della storia e del carattere trentino. Sono nate così fotografie di cronaca e foto-inchieste, immagini per il turismo e per la catalogazione dei beni culturali, altre, infine, per le numerose pubblicazioni di cui è stato autore o co-autore. La migliore sintesi della sua vocazione di “narratore per immagini” è stata la mostra del 2005, tenutasi a pochi mesi dalla sua scomparsa al Centro Internazionale di Fotografia degli Scavi Scaligeri di Verona e in seguito al MART di Trento. Quattro anni prima, nel 2001, l’artista aveva ceduto all’Archivio fotografico storico della Provincia autonoma di Trento un formidabile corpus di immagini, circa 400.000 fotografie e negativi realizzati tra il 1960 e il 2005.

Curata da Roberto Festi e voluta dal sindaco di Palù del Fersina Franco Moar, la mostra è organizzata dal Comune di Palù del Fersina, Comune di Fierozzo, Istituto Culturale Mòcheno, Associazione Pro Loco Palù del Fersina, in collaborazione con Soprintendenza per i beni culturali. Archivio fotografico storico della Provincia autonoma di Trento e Archivio famiglia Flavio Faganello. Un omaggio al fotografo e reporter che ha documentato con passione e rigore filologico le profonde trasformazioni di un Trentino rurale del dopoguerra, gli anni del miracolo economico e delle rivoluzioni culturali della modernità. Lo fa ripercorrendo i temi da sempre cari all’artista: i protagonisti della “sua” valle, uomini e donne; il paesaggio; feste e tradizioni; il lavoro nei campi e sui monti; le migrazioni dei klòmeri, che d’inverno lasciavano la valle per vendere le loro mercanzie in terre lontane; le suggestive architetture dei masi. Sarà come riaprire un libro che Flavio Faganello ha scritto e riscritto, e confrontarlo con l’attualità.

La mostra si terrà a Palù, nella valle del Fersina, la “valle incantata” narrata dallo scrittore austriaco Robert Musil. Un luogo custode di ritmi arcaici e di una secolare tradizione linguistica, che Faganello ha amato da subito. Un amore che l’ha portato a realizzare proprio in Val dei Mòcheni, a Sant’Orsola, nel 1978, la sua prima mostra personale: La Donna mòchena. Cinquant’anni dopo, le sue fotografie tornano in quella valle dove tutto è cominciato, a Palù e Fierozzo in particolare, villaggi ai quali il fotografo ha sempre rivolto uno sguardo privilegiato, quasi a volerne fissare uno stato originario per poi coglierne, a poco a poco, gli inevitabili mutamenti e lo scontro con il progresso.

Le cento fotografie selezionate, molte delle quali inedite e collocate secondo approcci diversi, provengono dall’Archivio fotografico storico della Provincia autonoma di Trento e dall’Archivio della famiglia Faganello, e verranno allestite in tre diverse postazioni. Nella sede espositiva dell’Istituto culturale mòcheno al Maso Filzerhof sarà approfondito il tema legato al paesaggio e ai suoi protagonisti. Nell’edificio sottostante la piazza di Palù, nella Casa Lenzi, verrà invece riproposta, nella concezione originale del 1978, la sezione dedicata alla “Donna mòchena”: immagini di donne che in questi scatti divengono protagoniste della storia antica di questa comunità. La terza sede sarà en plein air, nelle vie del paese, nelle frazioni e nel bosco, dove alcune grandi riproduzioni su banner porteranno gli scatti di Faganello dentro quella scenografia naturale che tanto amava, mostrando, com’era nelle corde dell’artista, “il prima” – le immagini degli anni sessanta e settanta – e il “dopo”, ovvero il nostro presente.

Come ha ricordato nel 2005 lo scrittore Mario Rigoni Stern: “A parte la sua istintiva intuizione e la conquistata bravura, di Flavio Faganello è caro il ricordo come persona: la sua discrezione, la sua serietà operativa, il suo approccio all’uomo e alla natura mi fanno dire che oggi non v’è fotografo, o scrittore, o pittore che sappia raccontare la vita della gente di montagna come ha fatto lui. Ha testimoniato un tempo e un mondo non ripetibili”.

Durante il periodo della mostra, con un calendario in via di definizione, sono programmati incontri di vario genere e tematiche, nonché conferenze e letture sceniche di brani tratti da La Valle dei Giganti di Giuseppe Šebesta (1959). I materiali in mostra saranno pubblicati in un volume (160 pp./testi IT, DE e in lingua mòchena), edito da Antiga Edizioni (Crocetta del Montello, Treviso), corredato da specifici saggi firmati da amici del grande fotografo e studiosi di fotografia.

Flavio Faganello (Terzolas, Val di Sole 1933 -Trento 2005). All’inizio degli anni Cinquanta, Faganello comincia a collaborare con le redazioni de Il Gazzettino, Alto Adige, l’Adige. In questo periodo, con sensibilità straordinaria, tesse un profondo legame tra la sua professione, la sua terra d’origine e i suoi abitanti. I primi anni Settanta ne definiscono il ruolo di reporter testimone del territorio, un mondo di montagna che ha raccontato e studiato per cinquant’anni, documentandolo con attenzione e passione. I due volumi Solo il vento bussa alla porta (Saturnia, 1970) e Gli eredi della solitudine. Viaggio nei masi di montagna del Tirolo del sud (Saturnia, 1973), realizzati con il giornalista Aldo Gorfer, raccolgono foto-inchieste che lo rendono celebre nella fotografia di documentazione sociale ed etnografica. Negli stessi mesi esce La valle dei Mòcheni (Manfrini, 1971), libro corredato da un ricco apparato iconografico e da testi del sodale Gorfer. È considerato uno dei massimi fotografi trentini del secondo Novecento. Tra i riconoscimenti ricevuti rientrano la Medaglia d’oro nel 1966 conferitagli da La Nazione di Firenze e il Premio ITAS Letteratura di Montagna vinto due volte: nel 1974 con Gli eredi della solitudine. Viaggio nei masi di montagna del Tirolo del sud e nel 1993 con Trentino-Alto Adige. Il mio mondo.

Cinquant’anni dopo.

In valle dei Mòcheni con Flavio Faganello

01.07.23−29.09.23

Palù del Fersina, Valle dei Mòcheni,

Casa Lenzi (Palù), Località Lenzi, 38050 Lenzi-Stefani TN

Maso Filzerhof (Fierozzo), km 10 della S.P. 135 Sinistra Fersina, 38050 Fierozzo/Vlarötz TN

Orari

Luglio e agosto: sempre aperto 10.00-12-00 / 15.00-17.30

Settembre: venerdì, sabato e domenica 10.00-12-00 / 15.00-18.00

Ingresso gratuito (a pagamento solo la sede espositiva Maso Filzerhof – Fierozzo -)

Contatti

Per informazioni

Comune di Palù del Fersina / Gamoa’ va Palai en Bersntol | 0461 550001 | www.comune.paludelfersina.tn.it

Istituto Culturale Mòcheno / Bersntoler Kulturinstitut | 0461 550073 | kultur@kib.it | www.bersntol.it