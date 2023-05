APT VALSUGANA (TN) * GIRO D’ITALIA 2023: « IL 24 MAGGIO PERGINE-CAORLE, UN’EMOZIONE UNICA PER TUTTI GLI AMANTI DEL CICLISMO »

08.10 - sabato 13 maggio 2023

Giro d’Italia e Valsugana: un amore a 2 ruote che continua… Salite da mito, pendenze da campioni e paesaggi da cartolina… non c’è da stupirsi se, dopo il 2014, il 2019 e il 2022 (solo per citare le ultime) anche per il 2023 il Giro D’Italia ha scelto la Valsugana!

Segnatelo in agenda: mercoledì 24 maggio 2023

Nello specifico per una delle partenze delle tappe più adatte alle caratteristiche dei velocisti: il 24 maggio, appunto il via sarà dato nella città di Pergine Valsugana e l’arrivo sarà a Caorle, dai nostri vicini in Veneto.

Le 2 ruote più veloci e conosciute del momento si sfideranno quindi sulle nostre strade di valle lungo un tratto della Via del Brenta, accompagnati da castelli medievali, frutteti in fiore, laghi dalle acque cristalline e boschi a perdita d’occhio… che sono alcuni dei motivi per cui siamo sostenibili per natura.

Non lo sai ancora? L’ambito Valsugana – Lagorai (comprese le vicine Valle dei Mocheni e Valle del Tesino), è la prima destinazione certificata sostenibile secondo i criteri GSTC. Un motivo sicuramente interessante per venire, pedalando, a scoprire il nostro territorio.