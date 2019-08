Comune Ville d’Anaunia (tn) * POST Vaia : « RIAPERTA DAL 10/8 La strada di malga Tuena in Val di Tovel, I LAVORI DI sistemazione ANCORA per qualche settimana »

La strada di malga Tuena in Val di Tovel riaprirà al traffico sabato 10 agosto, dopo gli smottamenti causati a fine ottobre dalla tempesta Vaia. Veicoli e pedoni potranno percorrere l’arteria, secondo quanto previsto dall’ordine di servizio del direttore dei lavori Pablo Salmoiraghi. Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Ville d’Anaunia Francesco Facinelli e dall’assessore ai lavori pubblici Sergio Larcher, che evidenziano come i lavori siano stati eseguiti dall’impresa Lago Rosso nei tempi previsti, sotto la supervisione del Servizio prevenzione rischi della Provincia.

I lavori di sistemazione proseguiranno ancora per qualche settimana. Dato che la strada è stata correttamente messa in sicurezza e il cantiere interesserà prevalentemente l’esterno dell’area di transito, è stato deciso di consentire la circolazione dei mezzi anche per raggiungere malga Tuena. Un tratto di strada provvisoria è stato inoltre realizzato in corrispondenza del nuovo ponte che gli operai stanno completando.