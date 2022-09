FERRARI (PD) * ASSESTAMENTO PAT: « LA GIUNTA DISTRIBUISCE CONTRIBUTI A PIOGGIA, INVECE DI UTILIZZARE I 40 DEI 100 MLN STANZIATI PER SOSTENERE CHI È IN DIFFICOLTÀ »

18.42 - venerdì 16 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

NO A CONTRIBUTI A PIOGGIA PER RECUPERARE CONSENSI. NO A PARTI UGUALI TRA I DISUGUALI.

In un territorio, unico in Italia, dove l’inflazione è ormai a due cifre, la Giunta provinciale cosa fa?

Invece di utilizzare 40 dei 100 milioni stanziati in assestamento per sostenere chi è più in difficoltà, distribuisce contributi a pioggia, invece di dare di più a chi ha di meno. Una misura iniqua quanto la flat tax proposta a livello nazionale dalla destra.

Gli stessi 180 euro per ciascuna famiglia, ricca o povera che sia, che sanno tanto di annuncio elettorale. Annuncio sì, perché mentre c’è chi oggi non arriva a fine mese, gli stanziamenti arriveranno nelle tasche dei trentini solo nel 2023.

Manovra elettorale a pioggia per recuperare consensi.

Sara Ferrari – Pd