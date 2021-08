ITALIA VIVA – TRENTINO * PRESENTAZIONE LIBRO “ CONTROCORRENTE ”: « MATTEO RENZI A RIVA DEL GARDA GIOVEDÌ 12 AGOSTO (17.30), CON SEN. CONZATTI E ON.LI BENDINELLI E UNGARO »

Matteo Renzi a Riva del Garda Giovedì 12 agosto ore 17.30. Donatella Conzatti, senatrice di Italia Viva, invita all’evento di presentazione del nuovo libro di Matteo Renzi “Controcorrente”

“Controcorrente “è l’ultimo libro di Matteo Renzi. L’ex premier e leader del partito Italia Viva, racconta di come si sia svolto il passaggio di testimone tra il Governo Conte, Bonafede, Arcuri all’attuale Governo Draghi, Cartabia, Figliuolo. Innescare una crisi di governo all’inizio del 2021, durante una delle peggiori pandemie che l’umanità abbia affrontato in era moderna, veniva raccontato come un sacrilegio, ma era ed è stata la vera e unica svolta per la salvezza dell’Italia.

Nel libro Renzi spiega come la sua “mossa del cavallo” – il voto di astensione nei confronti dell’ormai ex premier Giuseppe Conte – sia stata una scelta da vero giocatore del campo politico, un giocatore che anticipa eventi e intenzioni. Un’arte quella della tattica parlamentare che quando unita alle buone idee, sa dar vita a svolte strutturali per il futuro. “La mia – dice Renzi – è una politica che vive di idee piuttosto che di sondaggi e di influencer”.

Aver cambiato passo su vaccini, economia, giustizia, scuola e anche sugli “amici” politici, dove ci sta portando?

Matteo Renzi si racconta giovedì 12 agosto alle 17.30 a Riva del Garda – Spiaggia degli Olivi (Via Giardini di Porta Orientale, 5). Modera il giornalista di SkyTG24 Roberto Inciocchi.

Sarà presente la senatrice Donatella Conzatti assieme agli onorevoli Davide Bendinelli e Massimo Ungaro.

In allegato la locandina.