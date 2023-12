COMUNE DI TRENTO * POLIZIA LOCALE: « IN ARRIVO 23 NUOVI AGENTI, SI OCCUPERANNO DI VIABILITÀ »

15.26 - giovedì 28 dicembre 2023

In arrivo 23 nuovi agenti della polizia locale. Il più giovane ha 20 anni, l’età media è 33 anni. Si occuperanno di viabilità. Grazie a loro sarà possibile potenziare il presidio di prossimità nei quartieri. Il sindaco Ianeselli ha nominato Alberto Adami nuovo comandante del Corpo

Nelle prossime settimane prenderanno servizio i 23 nuovi agenti della polizia locale che hanno superato le prove del concorso pubblico bandito alla fine del 2022. Si tratta di 18 uomini e di 5 donne: il più giovane è nato nel 2003, dunque ha appena vent’anni, il più “anziano” è nato nel 1974, dunque ha 49 anni. L’età media è di 33 anni. Gli attesi rinforzi al Corpo di polizia locale sono stati presentati stamattina, insieme al nuovo comandante Alberto Adami, durante il tradizionale incontro a Palazzo Geremia dedicato agli auguri di Natale del sindaco Franco Ianeselli ai giornalisti degli organi di informazione locali.

I nuovi agenti della polizia locale terminano domani il corso teorico organizzato dal Consorzio dei Comuni, corso che prevede anche un esame finale. All’inizio dell’anno saranno impegnati in un ulteriore training pratico di tre settimane, gestito internamente dal Corpo della polizia locale, che li porterà a conoscere meglio il territorio e le mansioni a cui saranno destinati. Conclusa questa seconda formazione, gli agenti inizieranno un breve periodo di affiancamento durante il quale usciranno in strada con i colleghi più esperti. Nei primi tempi indosseranno la pettorina, in attesa che siano pronte le loro divise personali.

Gli agenti appena assunti saranno destinati al settore viabilità. Il loro arrivo consentirà di affidare ai colleghi più anziani, da tempo in forze al Corpo, il compito di agente di quartiere, ruolo che richiede maggiore esperienza oltre che spiccate doti relazionali.

All’incontro era presente il coro della polizia locale che ha interpretato alcune canzoni natalizie. I coristi, Paolo Armellini, Mauro Eccel, Mirko Di Iuri, Roberto Bridi, Aldo Casna, Riccardo Heger, Tiziano Vavassori, Raniero Reverdito Bove, Davide Castelli, Roberto Baldesi e Pierangelo Vescovi sono diretti dal maestro Luca Varesco.