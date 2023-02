MUSE – TRENTO * “BEARS AND HUMANS PROJECT“: « 10 MILA ANNI DI COESISTENZA TRA UMANITÀ E ORSI, IL CONVEGNO ALLA FONDAZIONE CARITRO (23/2 ORE 10.30) »

12.13 - lunedì 20 febbraio 2023

Bears & Humans Project: 10.000 anni di coesistenza tra umanità e orsi. Giovedì 23 febbraio 2023, ore 10.30 Fondazione Caritro, via Calepina 1, Trento. Ingresso libero senza prenotazione. L’antico rapporto tra essere umani e orsi bruni in Trentino sarà al centro giovedì 23 febbraio 2023 alle 10.30 di un convegno organizzato dal MUSE alla Fondazione Caritro, in cui verranno presentati i risultati del progetto di ricerca “Bears & Humans Project”. Il tema, sempre attuale e di grande interesse mediatico e scientifico, affonda le sue radici nella Preistoria. Il territorio alpino, infatti, rappresenta da sempre l’habitat naturale di questo animale la cui storia risulta strettamente intrecciata a quella della trasformazione del paesaggio e del comportamento umano fin dal Paleolitico.

“Le ricche evidenze archeologiche emerse in Trentino – anticipa il team del laboratorio di Archeozoologia del MUSE – ci danno l’opportunità di tracciare l’evoluzione di questo rapporto, da risorsa economica a interlocutore simbolico. Un approccio multidisciplinare per tracciare la lunga storia dell’evoluzione del rapporto tra umanità e orsi bruni nella preistoria del Trentino Alto Adige”.

L’incontro, rivolto principalmente al personale dell’ambito della ricerca, dell’archeologia, studentesse e studenti universitari, operatrici e operatori in ambito culturale e naturalistico, sarà l’occasione per presentare i risultati della ricerca e approfondire le metodologie di analisi utilizzate.

Il progetto “Bears&Human”, co-finanziato da MUSE – Museo delle Scienze e Fondazione Caritro, ha visto il coinvolgimento delle Università di Siena, Università di Tübingen, Università degli Studi di Milano, Università di Torino, Università La Sapienza di Roma e delle Soprintendenze per i beni culturali di Trento e Bolzano.

