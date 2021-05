COMUNE DI TRENTO * MOVIDA: « REITERATA L’ORDINANZA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI NELLA ZONA DI SANTA MARIA MADDALENA, IL PROVVEDIMENTO VALE PER IL 28/29 MAGGIO »

Reiterata l’ordinanza per evitare assembramenti in prossimità degli esercizi pubblici nella zona di S. Maria Maddalena. Il provvedimento vale per le giornate di domani e di sabato.

Il Sindaco Franco Ianeselli ha firmato questo pomeriggio un’ordinanza per evitare – domani e sabato – assembramenti in prossimità degli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di bevande situati nelle aree limitrofe a Via S. Maria Maddalena.

La decisione di reiterare il provvedimento è stata condivisa nell’ultima riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica anche in considerazione della delicatezza del momento sanitario in cui l’emergenza covid non è ancora superata ed è assolutamente necessario non abbassare la guardia e continuare ad adottare tutte le precauzioni di questi mesi.

Si è quindi deciso di reiterare l’ordinanza che potrebbe essere riproposta anche in futuro, in base a come andranno i prossimi giorni.

Il provvedimento è stato reso necessario dalla permanenza serale di persone nella zona di S. Maria Maddalena (e più specificatamente nelle vie S. Maria Maddalena, Vicolo S. Maria Maddalena, Via Ferruccio, Via Marchetti, Vicolo S.Marco e Via San Pietro) con l’abitudine ormai consolidata, sia da parte di minori che di persone adulte, di ritrovarsi e aggregarsi nell’area antistante al “Liceo Bomporti” per il consumo di bevande alcoliche e non, portate dalle proprie abitazioni.

Gli assembramenti conseguenti creano una situazione preoccupante sotto il profilo sanitario, sia per il mancato distanziamento sociale tra i presenti (in molte occasioni in numero superiore al centinaio in spazi ristretti), sia per l’assenza o lo scarso utilizzo delle mascherine (spesso tolte per bere o per fumare), sia per comportamenti poco civili degli stessi frequentatori.

L’ordinanza prevede quindi per domani, venerdì 28, e per sabato 29 maggio:

1) la chiusura dalle ore 18 alle ore 5 del giorno successivo di vicolo San Pietro e vicolo San Marco.

Rimane consentito l’accesso e deflusso alle abitazioni private e quello agli esercizi commerciali aperti all’interno delle vie in questione, solo per il tempo necessario all’acquisto o alla consumazione al tavolo, ma senza possibilità di permanenza successiva sulla pubblica via.

2) nella fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 5 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, Vicolo S.Maria Maddalena, Via Dietro Le Mura B, Via Ferruccio, Via Marchetti, Vicolo San Marco, Vicolo San Pietro, il divieto di consumo di bevande e alimenti e la detenzione degli stessi anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato – in base alle disposizioni vigenti – negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati.

Nel caso di violazione dell’ordinanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro.