PENSPLAN CENTRUM SPA * BILANCIO 2022: « PERDITA A € 5.239.814 / SUPERATE LE 300 MILA POSIZIONI GESTITE NEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE REGIONALE »

Pensplan Centrum S.p.A. presenta il bilancio 2022: superate le 300.000 posizioni gestite nei fondi di previdenza complementare regionale. Giovedì, 27 aprile 2023, si è riunita a Bolzano l’Assemblea dei Soci di Pensplan Centrum S.p.A. per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno 2022. Pensplan Centrum S.p.A. registra un significativo incremento di adesioni alla previdenza complementare regionale, tra i migliori degli ultimi 15 anni, superando le 300.000 posizioni gestite. Con riferimento al risultato di esercizio, la Società, a causa dell’andamento negativo dei mercati, chiude il bilancio 2022 con una perdita pari a € 5.239.814, nonostante i risultati ottenuti siano migliori della media.

Pensplan Centrum S.p.A. è la Società di servizi per il Welfare Complementare Regionale. Istituita nel 1997 come società pubblica partecipata al 98% dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e al 2% dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, ha lo scopo di promuovere e sviluppare in regione un sistema di risparmio previdenziale e di tutelare i cittadini da possibili situazioni di fragilità economica. Al momento della sua costituzione, la Società è stata dotata di un capitale di 258 milioni di euro per lo sviluppo e l’attuazione del Progetto di Welfare Complementare Regionale denominato Pensplan.

In occasione dell’Assemblea dei Soci di Pensplan Centrum S.p.A., tenutasi il 27 aprile 2023 a Bolzano, è stato presentato e approvato il bilancio di esercizio 2022. La Società regionale ha chiuso con una perdita pari a € 5.239.814. Per interpretare tale dato, tuttavia, sono opportune alcune considerazioni, sia con riferimento al portafoglio della Società, sia con riguardo all’andamento dei mercati durante l’anno 2022.

L’andamento dei mercati nel 2022

La situazione dei mercati finanziari, nel 2022, si è dimostrata straordinaria. Gli stessi mercati finanziari, infatti, hanno registrato uno dei peggiori risultati della storia. Inoltre, altro fenomeno peculiare, nel 2022, sia il mercato azionario sia quello obbligazionario hanno registrato contemporaneamente delle rilevanti perdite.

Il Capitale sociale e il risultato di esercizio 2022

Pensplan Centrum S.p.A. è caratterizzata da una peculiarità: la quasi totalità dei ricavi della Società – con i quali vengono coperti i costi operativi della Società stessa (servizi gratuiti di informazione, consulenza, formazione nonché servizi amministrativi e contabili a favore degli aderenti ai quattro fondi pensione partner) sono riconducibili ai proventi finanziari generati con l’investimento del suddetto capitale sociale. Ciò significa che le entrate sono direttamente correlate con l’andamento dei mercati, e, come tali, sono quindi legate a variabili esterne alla Società. Pensplan Centrum S.p.A. ha quindi limitate possibilità di incidere sul risultato di tali investimenti, i quali, si ribadisce, dipendono in grandissima parte dall’andamento dei mercati finanziari.

“Con riferimento al rendimento del portafoglio di Pensplan Centrum S.p.A., dal quale, come sopradetto, discende il risultato di esercizio, si precisa che lo stesso è stato pari a -8,19%, un dato negativo, ma comunque migliore rispetto al benchmark del mercato di riferimento, che è stato pari al -9,82%”, ha sottolineato Matteo Migazzi, Amministratore Delegato di Pensplan Centrum S.p.A.

A tal riguardo, sostiene ancora l’Amministratore Delegato, “si sottolinea inoltre, quale ulteriore elemento di contestualizzazione, come il benchmark del mercato azionario Euro lo scorso anno sia stato del -12,62%, il benchmark del mercato azionario globale sia stato del -17,84% (in valuta locale), quello del mercato obbligazionario Governativo Euro del 18,22%, mentre il benchmark del mercato obbligazionario Corporate Euro sia stato del 13,95%. Ciò a dimostrazione del fatto che, sebbene il risultato del portafoglio sia stato negativo, le performance registrate sono state comunque migliori rispetto all’andamento medio dei mercati, valutato in base alle caratteristiche del portafoglio della Società”.

Inoltre, prosegue Matteo Migazzi, “si rileva che si è dimostrata misura efficace per garantire tali performance

la revisione dell’asset allocation strategica decisa dall’organo amministrativo della Società nel corso dell’anno 2021. Una misura che si è realizzata attraverso una revisione del contratto di gestione del portafoglio. Anche grazie a tale intervento, Pensplan Centrum S.p.A. è riuscita ad ottenere, con riferimento all’anno 2022, dei risultati migliori rispetto ai benchmark di riferimento”.

Nei primi tre mesi del 2023, grazie alla parziale ripresa dei mercati, una parte del valore perso dai titoli presenti nel portafoglio della Società, è già stato recuperato. In particolare, si segnala che il portafoglio al 31.03.2023 ha già recuperato il + 4,80%, che, in termini assoluti, significa un recupero di circa 7 milioni di euro.

Incremento significativo delle adesioni alla previdenza complementare regionale: superate le 300.000 posizioni gestite

La presentazione del bilancio ha messo in luce anche i significativi risultati raggiunti nel 2022: Pensplan Centrum S.p.A. ha registrato un forte trend di crescita delle iscrizioni alla previdenza complementare in Regione. Anche per l’anno 2022, infatti, si è registrato un continuo e rilevante aumento degli aderenti. Sono state superate le 300.000 posizioni gestite nei quattro fondi pensione partner di Pensplan Centrum S.p.A. (Laborfonds, Plurifonds, Raiffeisen Fondo Aperto e Pensplan Profi). L’aumento registrato ammonta a 21.000 unità in più rispetto all’anno 2021, che ha portato ad un numero complessivo di posizioni gestite pari a 301.514. “Nel 2022, abbiamo registrato un aumento del + 7,54% che, unitamente all’incremento registratosi nel 2021, rappresenta l’incremento più significativo degli ultimi 15 anni”, ha sottolineato Matteo Migazzi.

