GALATEO (FDI) – INTERROGAZIONE * FUNICOLARE MERANO-SCENA: « CON QUALI MEZZI LA PAB INTENDE COPRIRE GLI OLTRE 135 MILIONI DI COSTI PREVISTI? »

Funicolare Merano- Scena, Galateo(FdI): con quali mezzi la Provincia intende coprire gli oltre 135 milioni di euro di costi previsti? Una dettagliata interrogazione sulla copertura delle spese per il progetto per la funicolare Merano-Scena è stata presentata oggi alla Giunta provinciale dal consigliere di Fratelli d’Italia Marco Galateo.

Nel documento il rappresentante in Alto Adige di Giorgia Meloni chiede di poter aver visione della richiesta di finanziamento trasmessa al Ministero dei trasporti, comprensiva dello studio di fattibilità e del progetto di potenziamento delle linee di autobus nella zona, con certificazione di trasmissione e ricezione e del successivo decreto del Ministero stesso del 12 dicembre 2022 concedente un finanziamento pari a euro 37,5 Milioni;

Galateo inoltre chiede alla Giunta di spiegare in che modo e con quali mezzi si intendano coprire i rimanenti 135,5 milioni di euro di costi del progetto funicolare e BRT, considerato che il progetto è preventivato per un costo di milioni di euro e il servizio di autobus elettrici integrato per ulteriori 86 milioni, quindi complessivamente 193,5 milioni di euro, risultando a disposizione della ripartizione solo 20 milioni per il servizio bus

“I fondi eventualmente concessi dal Ministero dei Trasporti nella misura comunicata – scrive Galateo – sono del tutto insufficienti a finanziare la previsione di spesa.

L’esponente di Fratelli d’Italia riassume nell’interrogazione così l’intera vicenda:

“L’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider unitamente al vicesindaco di Merano Katharina Zeller hanno presentato in data 29.08.2022 alla cittadinanza meranese (sembrerebbe senza preventivamente informare il Sindaco e gli assessori componenti la Giunta cittadina) delle slide relative al progetto “funicolare Merano-Scena”, che sarebbe dovuto essere sottoposto il giorno successivo alla decisione della Giunta Provinciale al fine di poter presentare richiesta di finanziamento di fondi PNRR entro i termini.

In sostanza alla popolazione era stato comunicato che la necessità di predisporre velocemente il progetto, approvarlo e portare avanti la progettazione e la realizzazione era dovuta al fatto di poter ottenere per tale opera – appunto – fondi PNRR.

Nel comunicato stampa della stessa ripartizione mobilità e infrastrutture del 30.08.2002 si legge “la giunta provinciale ha approvato il progetto per la funicolare da Merano a Scena e l’ampliamento delle linee autobus nel comprensorio. Entro domani verrà inviato a Roma per ottenere i fondi del PNRR”. E si afferma che insieme al progetto della funicolare è previsto anche il servizio di autobus elettrici rapidi.

Fermo restando che tutti i bandi relativi a progetti PNRR (le sei missioni) in senso stretto erano già ampiamente scaduti, e come si può tuttora agevolmente desumere dal sito provinciale alla pagina Next generation EU – PNRR in Alto Adige, cliccando su bandi e avvisi, in riferimento alla MISSIONE 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” (di competenza dell’assessore Alfreider) mai nessun progetto è stato elaborato o presentato per alcuno dei bandi PNRR, in data 30.08.2022 la Giunta Provinciale ha approvato la delibera n. 610 intitolata “rete portante dei servizi di trasporto pubblico – collegamento elettrico di Merano – Scena e Tirolo”.

In effetti, leggendo la delibera, non di PNRR si tratta, ma della previsione di stanziamento di fondi nella legge di bilancio 2019 per interventi nel settore del Trasporto Rapido di Massa ad impianti fissi, laddove poi la L. n. 79/22 di conversione del D.L. n. 36 all’articolo 33-bis ha stanziato 75milioni di euro per la realizzazione di interventi nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale delle province autonome di Trento e Bolzano.

Nella delibera provinciale si approva un progetto di fattibilità tecnica ed economica, che concerne però esclusivamente l’impianto della funicolare e per il quale è previsto un investimento complessivo di euro 107.026.734,18.

Il progetto non include il potenziamento e la razionalizzazione del sistema integrato di trasporto pubblico, cioè il servizio di autobus elettrici rapidi (BRT) del quale nella delibera provinciale si enuncia solo un costo di complessivi euro 86.769,241,90, a fronte di somme a disposizione per euro 20.257.495,28.

Il progetto non include la previsione, predisposizione e i costi per i parcheggi nelle stazioni di fermata.

Nella parte delibera del provvedimento provinciale n. 610/2022 si legge:

1) La necessità di poter disporre di un nuovo sistema di trasporto urbano elettrico per collegare il centro di Merano con il centro del Comune di Scena, con una stazione intermedia sul territorio del Comune di Tiolo nonché la costruzione di un sistema di bus elettrici per collegare i punti più importanti di Merano e di potenziare le linee del Tirolo, al fine di decongestionare il traffico veicolare nella zona di Merano attraverso il trasporto pubblico e di conseguenza di partecipare al bando per la realizzazione di interventi nel settore del trasporto pubblico locale relativi al trasporto rapido di massa.

2) Di approvare il progetto ai fini della presentazione della richiesta di ammissione al finanziamento ai sensi del Decreto-legge n. 36 subordinando lo svolgimento delle ulteriori fasi all’effettiva concessione del finanziamento.

3) Di portare avanti il progetto con il coinvolgimento delle tre comuni interessati e dei proprietari dei terreni.

Con proprio comunicato stampa 12.12.2022, la ripartizione provinciale mobilità e infrastrutture comunica di aver ottenuto la conferma del finanziamento dal PNRR per il progetto della funicolare Merano-Scena e per il potenziamento delle linee di autobus nella zona nell’importo di euro 37,5milioni.”

