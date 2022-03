CENTRO MUSICA TRENTO * “IMPROBABILI INCONTRI“: « CON ANTONIO ROLFINI – SIMONE MONTANARI – ANGELA FELISATI, IN SCENA IL 19 MARZO ORE 17.00 »

19.18 - mercoledì 16 marzo 2022

Abraham è un giovane costretto ad abbandonare la propria famiglia per assolvere agli obblighi militari. Inizia così lo spettacolo musicale “Improbabili incontri” che andrà in scena sabato 19 marzo 2022 alle ore 17.00 presso il centro musica di Trento, in via della Malpensada 136.

“Improbabili incontri” è il titolo dello spettacolo musicale con conduzione narrata, la cui musica è stata interamente scritta dal compositore Antonio Rolfini. Lo spettacolo verrà eseguito da Antonio Rolfini (pianoforte), Simone Montanari (violoncello) e Angela Felisati (voce narrante). Quest’ultima introdurrà i vari momenti musicali senza mai sovrapporsi ad essi, raccontando una storia dove musica e narrazione, in simbiosi tra loro, costituiscono un climax di grande intensità emotiva.

La musica intende abbracciare un pubblico attento e capace di apprezzare il superamento degli schemi e dei formalismi accademici; la libertà compositiva, che deriva da tale scelta, è permeata da varie sfumature: new age, blues, pop, tardo-romantiche e novecentesche, rendendola così adatta ad un vasto uditorio.

Il testo narrato è spezzato in diversi brevi momenti incorniciati da esecuzioni strumentali; il tema trattato non ha sfumature politiche (né tocca altri temi sensibili) e scorre piacevolmente creando anche momenti di suspense, per lasciare spazio al luminoso finale.

La partecipazione allo spettacolo è gratuita ma è richiesta la prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo centro.musica@comune.trento.it. Per partecipare bisogna esibire il Super GreenPass.