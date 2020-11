COMUNE DI TRENTO * ASSISTENZA: « RIAPERTE LE PISCINE DI TRENTO NORD, MANAZZON E DEL FAVERO PER ATTIVITà TERAPEUTICHE E RIABILITATIVE »

Riaperte le piscine per attività terapeutiche e riabilitative.

Sono riaperte le piscine di Trento Nord, Manazzon e Del Favero per gli utenti individuali e di gruppo che svolgono attività terapeutica e riabilitativa oppure siano abilitati per prestazioni nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Gli orari di apertura al pubblico sono i consueti e cioè:

– piscine Trento Nord: da lunedì a venerdì 9-21 – sabato, domenica e festivi 9-19;

– piscina Manazzon e piscine Del Favero: da lunedì a venerdì 9-21 – sabato 9-19 – domenica e festivi 9-13.

Per poter entrare a svolgere individualmente attività riabilitativa e terapeutica l’utente individuale deve portare con sé la dichiarazione di triage e un certificato del proprio medico di base o del pediatra o di un medico specialista che attesti l’esigenza di svolgere attività motoria per finalità riabilitative o terapeutiche.

Per poter svolgere attività riabilitativa e terapeutica di gruppo l’utente associativo è pregato di rivolgersi preventivamente all’ufficio rapporti utenti (ufficiorapportiutenti@asis.trento.it)

Come in tutto il periodo della pandemia, quanto sopra può essere aggiornato a seguito di misure di nuovi dpcm o di ordinanze provinciali LINK .

Negli altri impianti sono possibili su prenotazione le seguenti attività:

a) attività sportive purché riconosciute di interesse nazionale tra gli sport individuali e di squadra da un provvedimento del CONI o del CIP o da organismi internazionali;

b) attività sportiva di base e attività motoria in genere svolte all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento e con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni;

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e attività riabilitative o terapeutiche.