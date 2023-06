COMMISSARIATO GOVERNO TRENTO E RAGIONERIA TERRITORIALE STATO * PNRR: « PRESIDIO TERRITORIALE UNITARIO, OK ACCORDO TRA SANTARELLI E LOFARO »

13.19 - venerdì 23 giugno 2023

Il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento Filippo Santarelli e il Direttore della locale Ragioneria territoriale dello Stato Francesco Lofaro hanno sottoscritto un accordo per la costituzione del presidio territoriale unitario, composto da personale del Commissariato del Governo e della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Tale presidio, in attuazione del Protocollo nazionale siglato il 20 ottobre 2022 dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e Finanze, mira a migliorare l’efficacia complessiva dei processi di gestione e attuazione delle progettualità PNRR mediante iniziative sinergiche di supporto diretto a favore delle Amministrazioni locali per quanto riguarda il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei finanziamenti.

Si prevedono, inoltre, azioni di sostegno all’efficace attuazione dei controlli amministrativo-contabili, anche con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto alle frodi, al conflitto di interessi, al doppio finanziamento, nonché nell’effettivo espletamento dei controlli antimafia, secondo le rispettive competenze degli uffici.

L’accordo definisce altresì la composizione di un Tavolo di coordinamento presso il Commissariato del Governo, che vede coinvolti oltre ai componenti dei presidi, anche la Provincia Autonoma di Trento – UMST coordinamento enti locali, politiche territoriali e della Montagna ed il Consorzio dei Comuni Trentini, al fine di presidiare e garantire il coordinamento unitario delle attività connesse al PNRR. Nell’ambito di tale collaborazione, sono state già avviate attività formative e di affiancamento per il personale degli enti locali su tematiche connesse a processi, procedure e sistemi di gestione degli interventi PNRR a titolarità del Ministero dell’Interno, con focus sul sistema di rendicontazione tramite l’utilizzo della piattaforma ReGiS.