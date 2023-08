07.32 - giovedì 10 agosto 2023

Il giorno venerdì 11 agosto 2023 alle ore 11.00 il Comitato Interregionale per la Tutela del Garda depositerà presso la Procura Regionale della Corte dei Conti di Trento un esposto con oggetto la Ciclovia del Garda, in merito ai costi previsti per la realizzazione del tratto trentino ovest (Unità “funzionale 3.1”).

La conferenza stampa contestuale alla consegna dell’esposto, in Piazza Vittoria 5 Trento, sarà alle ore 11.oo.