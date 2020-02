COMUNE DI AVIO * GIORNO DEL RICORDO: « SABATO 8 FEBBRAIO VERRà PROIETTATO IL DOCUFILM “EGEA – LA BAMBINA CON LA VALIGIA DAL CUORE ESULE“ »

In occasione del Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita con la legge 30 marzo 2004 n.92, l’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura organizza, in collaborazione con l’associazione storico-culturale Memores, per sabato 8 febbraio 2020 ad ore 20:30, presso l’Auditorium comunale di Palazzo Brasavola, la proiezione del documentario – Egea. La bambina con la valigia dal cuore esule – di Mauro Vittorio Quattrina.

Così, dopo la prima nazionale di venerdì 7 febbraio 2020 al cinema Stimate a Verona, la storia di Egea Haffner, la cui immagine da bambina con la valigia con la scritta ‘ESULE GIULIANA’, è diventata il simbolo della Giornata del Ricordo, viene proiettata anche in Trentino e ad Avio nello specifico.

Il docufilm si basa proprio sulla vita di Egea, dai ricordi di famiglia, alla partenza da Pola, allo scatto della famosa foto, fino alla vita da esule.

Oggi Egea ha 78 anni, e vive a Rovereto col marito ingegnere.

Alla serata, è stato invitato anche Roberto De Bernardis, presidente dell’ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) del Trentino.