RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * OSPITI DI GIUSEPPE BRINDISI: « ANTONIO TAJANI E MATTEO RENZI, LUNEDÌ 8 AGOSTO »

16.44 - domenica 07 agosto 2022

Domani sera, lunedì 8 agosto, nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi, in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata, la situazione politica in evoluzione con le polemiche sulle alleanze tra partiti in vista della competizione elettorale del 25 settembre; il tutto mentre gli italiani sono alle prese con i rincari e con le preoccupazioni per salari e pensioni. Il tema del lavoro e le misure per contenere il Covid saranno gli altri focus della serata.

Tra gli ospiti di “Zona Bianca”: il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.