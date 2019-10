CISL MEDICI – TRENTINO * CASO RUSCITTI – LINEE GUIDA: « NON ABBIAMO DUBBI CHE LE SUE PAROLE RILASCIATE AD UN GIORNALISTA SIANO STATE FRAINTESE »

Non scopriamo certo noi, oggi, Giancarlo Ruscitti, un alto funzionario con rapporti a livello nazionale, ministeriale, con la Conferenza Stato Regioni e Province autonome, con la Sisac nell’ambito della medicina convenzionata e della Sanità; estremamente competente da sempre nel suo ruolo, con un curriculum personale socio sanitario e medico che non dovrebbe essere messo in discussione, men che meno disprezzato.

Soprattutto alla luce della forte caratterizzazione che sta cercando di dare all’assessorato provinciale alla salute e politiche sociali in questo suo primo anno di attività. Assessorato che, a nostra memoria, non ha mai avuto un Direttore Generale di tale competenza specifica della materia.

Non abbiamo dubbi, neppure, come Cisl medici del Trentino, dopo la trattativa che ha portato alla firma del progetto su un settore della medicina generale delicato come quello della medicina penitenziaria, che le sue parole rilasciate ad un giornalista ieri, sulla stampa, siano state fraintese.

Lo abbiamo sentito sugli argomenti rilasciati nella intervista di ieri al Corriere del Trentino non più tardi di alcune settimane fa e in riferimento ai farmaci oggi fonte di polemica, ci aveva spiegato che per sostenere i costi inevitabili e corretti degli oncologici innovativi era necessario passare al generico per le altre patologie ove AIFA dava indicazioni precise..

Sagge parole, tenuto conto delle direttive arrivate già nelle scorse legislature per le prescrizioni dei medici di medicina generale.

Cisl medici del Trentino, quindi, non ha dubbi che nell’intervista rilasciata egli sia stato frainteso.

Plaudiamo piuttosto all’apertura che fa sulla medicina territoriale convenzionata, laddove, attraverso i PDTA che dovranno essere comunque contrattualizzati, possiamo tutti lavorare positivamente insieme, medici specialisti, medici di medicina generale e personale socio sanitario e assistenziale.

*

Dott. Nicola Paoli

Segretario Generale Cisl medici del Trentino