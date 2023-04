CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO – OSSERVATORIO AMBIENTE SICUREZZA LAVORO * COMITATO TECNICO SCIENTIFICO: « DOMANI MATTINA L’INSEDIAMENTO, A TRENTOLAB VIA BELENZANI 3 »

21.42 - giovedì 20 aprile 2023

Si insedierà nella mattina di domani a TrentoLab in via Belenzani 3 il Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio ambientale e per la sicurezza sul lavoro della circonvallazione ferroviaria.

Il coordinatore Stefano Robol, al termine della riunione alle ore 12.30 circa, sarà a disposizione per eventuali approfondimenti.

Fanno parte del Comitato Enrico Menapace, referente della Provincia Autonoma di Trento e dirigente generale dell’Agenzia provinciale di protezione dell’ambiente (Appa); Giuliano Franzoi, referente per il Comune di Trento e dirigente del servizio Mobilità e rigenerazione urbana; Massimo Negriolli, rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, componente della segreteria tecnica e direttore dell’ufficio per lo Sviluppo del corridoio del Brennero e corridoi ten-t; Gabriele Rampanelli, componente della segreteria tecnica e dirigente del settore autorizzazioni e controlli di Appa; Lorenza Forti, rappresentante del Comune di Trento e capoufficio Qualità ambientale del servizio Sostenibilità dell’ente; Paola Visintainer in rappresentanza del dirigente del servizio Geologico e sostituto direttore dell’ufficio studi idrogeologici della Provincia; Silvia Marchesi, in rappresentanza del dirigente del servizio prevenzione rischi e direttore dell’Ufficio centrale unica di emergenza della Provincia; Ruggero Valentinotti, in rappresentanza del dirigente del servizio Bacini montani e direttore dell’ufficio Pianificazione supporto tecnico e demanio idrico della Provincia; Dario Uber, rappresentante dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dirigente del servizio di Promozione alla salute ed assistenza, nonché direttore dell’unità operativa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; Lucia Simeoni, rappresentante dell’Università di Trento e componente del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica; Alessia Pastorelli, responsabile ambientale dei cantieri Italferr; Barbara Matteotti, coordinatrice della sicurezza in fase di esecuzione dei cantieri Italferr.