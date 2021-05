CIA (FDI) * LETTERA APERTA A PRESIDENTE FUGATTI: “ SI ANTICIPI AL 24 MAGGIO IL SERVIZIO INTERNO DI BAR – RISTORANTI – LOCALI NOTTURNI – CIRCOLI “

Si inoltra la nota inviata dal Presidente del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio provinciale Claudio Cia al Presidente della Provincia autonoma di Trento per richiedere che – nell’ordinanza in fase di predisposizione – si anticipi al 24 maggio 2021 la possibilità di effettuare il servizio al bancone all’interno di bar, ristoranti, locali notturni e circoli. Tale richiesta è nata dalla sollecitazione di molti imprenditori ed esercenti.