CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA * “ SNARKY PUPPY “: « ANNULLATO IL CONCERTO DEL 2 SETTEMBRE CAUSA COVID-19, IL GRUPPO STATUNITENSE ARRIVERà A TRENTO (1/9/2021) »

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara comunica che il concerto degli SNARKY PUPPY, evento che avrebbe dovuto tenersi a Trento lo scorso aprile, e inizialmente riprogrammato per il 2 settembre di quest’anno, è stato annullato a causa dell’emergenza legata al Covid-19 (così come l’intero tour del gruppo). L’appuntamento verrà tuttavia recuperato MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 2021.

L’acclamato collettivo statunitense, una delle più importanti realtà del panorama jazzistico mondiale – vincitore di tre Grammy Awards -, tornerà così a Trento (Teatro Auditorium), pronto a far vivere al pubblico un’esperienza live entusiasmante ed estremamente coinvolgente.

Si comunica che per ragioni fiscali non è possibile mantenere la validità dei titoli di accesso emessi per la data originaria. Pertanto, per chi è in possesso del biglietto, il Centro informa che è previsto il rimborso, che avverrà tramite il rilascio di un voucher. Il rimborso dovrà essere richiesto da martedì 1 a mercoledì 30 settembre, esclusivamente compilando il modulo scaricabile dal seguente link: https://www.centrosantachiara.it/centro-santa-chiara/news/rimborsi-per-spettacoli-annullati-causa-covid-19 e inviandolo all’indirizzo rimborsi.covid19@centrosantachiara.it, allegando i biglietti. La fruizione del voucher potrà avvenire entro i 18 mesi successivi.

Si ricorda che le casse del Teatro Auditorium saranno aperte con il seguente orario: dall’1 al 18 settembre (lun-ven; 15-19) e dal 19 al 30 settembre (lun-sab; 10-13, 15-19).